Il tablet Huawei per lavoro, studio e divertimento è in offerta

Manca poco, l’estate è quasi finita e a breve si tornerà al lavoro o a scuola. Non possiamo sapere come e dove lavoreremo e studieremo quest’anno, se continueremo con lo smart working e con la Didattica a Distanza (DaD), ma sappiamo per certo che faremo sempre più cose online: i tempi sono cambiati, si va verso le modalità di lavoro e di studio “ibride" e difficilmente si tornerà indietro.

Ci servirà, quindi, dell’hardware adatto allo studio o al lavoro da casa e si riproporrà la scelta tra il laptop e il tablet. Entrambi gli strumenti, per la maggior parte dei lavori da ufficio e per la DaD, hanno dei pro e dei contro ma sono sufficienti quasi sempre. Spetterà a noi scegliere cosa usare e, eventualmente, cosa comprare. Nella scelta non può non influire il prezzo, perché il device acquistato dovrà essere di fascia almeno media e dalle buone prestazioni e qualità costruttiva, perché il lavoro che dovrà fare sarà molto. Ma quando si parla di prezzo si parla anche di offerte, che spesso sono l’elemento chiave per decidere. Ecco quindi un buon tablet per il lavoro e la DaD, ma anche per il divertimento, che possiamo comprare oggi ad un prezzo molto vantaggioso: è il Huawei MatePad da 10,4 pollici.

Huawei MatePad 10.4 WiFi: caratteristiche tecniche

Il tablet Huawei MatePad è un modello da 10,4 pollici, con schermo LCD IPS con risoluzione 2K. Non si tratta di una dimensione molto ampia, e sul lavoro potrebbe risultare un limite, ma è anche vero che l’elevata risoluzione rende lo schermo del MatePad molto facile da leggere. Lo schermo, poi, può essere usato anche con il pennino.

Dal punto di vista hardware siamo di fronte ad un tablet molto equilibrato: gira intorno al chip Kirin 820 prodotto da Huawei, un octa-core con prestazioni paragonabili al Qualcomm Snapdragon 765G (quindi niente male, su tutti i fronti). Ha 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile con schedine microSD fino a 512 GB.

La connettività prevede il WiFi, il Bluetooth 5.1, l’USB-C. Degno di nota, poi, il sistema audio a quattro speaker firmato addirittura da Harman Kardon. Molto buona la batteria, da 7250 mAh e con ricarica abbastanza veloce: 22,5 watt.

Il sistema operativo installato Android 10, con interfaccia EMUI 10 e senza i servizi Google Mobile Services, che Huawei non può usare per il noto ban americano e che sostituisce con u suoi Huawei Mobile Services.

Huawei MatePad 10.4 WiFi: l’offerta Amazon

Il tablet Huawei MatePad 10.4 WiFi, come avrete ben capito, non è un top di gamma ma ha una dotazione hardware assolutamente degna di nota e, soprattutto, ben equilibrata: ci si può fare di tutto, dal foglio Excel (anche abbastanza pesante) alla videochiamata, dal film in streaming a qualche gioco non troppo pesante.

Il prezzo di listino di Huawei MatePad 10.4 WiFi in versione 4/64 GB è di 330 euro, che sono anche pochi rispetto a tablet simili prodotti da altri brand famosi nel mondo dell’elettronica. Tuttavia, adesso, il prezzo è sceso moltissimo: per comprare Huawei MatePad 10.4 WiFi su Amazon ci vogliono solo 200 euro (-130 euro, -39%).

Huawei MatePad 10.4 WiFi – Schermo 2K – Versione 4/64 GB