Huawei MatePad 11 tablet: crolla il prezzo, mai così basso

Chi è alla ricerca di un tablet dalle ottime prestazioni ma a un prezzo conveniente, può prendere seriamente in considerazione il Huawei MatePad 11 attualmente in offerta su Amazon. Sebbene Huawei, a causa del ban degli Stati Uniti, possa offrire i servizi Google e il Play Store sui suoi prodotti, questo tablet di alta gamma resta un ottimo prodotto.

La combinazione tra chip potente, il Qualcomm Snapdragon 865, e schermo a alta risoluzione, 2.560×1.600 pixel, rendono il tablet Huawei MatePad 11 un dispositivo utile sia per il tempo libero sia per sessioni di lavoro, consentendo di aprire in una sola schermata ben quattro finestre contemporaneamente per altrettante app. Se per qualcuno l’assenza dei servizi Google, può rappresentare una mancanza, sottolineiamo che il Huawei MatePad 11 si avvale del sistema operativo HarmonyOS 2.0, basato sul codice sorgente open source di Android. Inoltre, l’App Gallery (lo store creato da Huawei) offre migliaia di app che garantiscono un’esperienza d’uso completa e senza rimpianto. Specialmente se guardiamo il prezzo a cui viene venduto oggi Huawei MatePad 11.

Huawei MatePad 11: caratteristiche tecniche

Come anticipato, sotto la scocca (in plastica) troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che per tutto il 2020 è stato il chip di riferimento degli smartphone top di gamma, abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di spazio d’archiviazione, espandibili grazie allo slot per scheda microSD.

Il display è un LCD IPS da 10,95 pollici con risoluzione 2.560×1.600 pixel, densità di 276 punti per pollice e frequenza di aggiornamento da 120 Hz: in pratica, caratteristiche da top di gamma. Sul retro del tablet troviamo la fotocamera principale da 13 MP mentre sul lato anteriore un sensore da 8 MP.

Una chicca è rappresentata dal comparto audio: 4 speaker firmati Harman Kardon che rendono molto piacevole l’ascolto dei contenuti in streaming.

La batteria è da 7.500 mAh con ricarica rapida da 44 W che è decisamente buona per un tablet.

Huawei MatePad 11: l’offerta Amazon

Il tablet Huawei MatePad 11 non è un tablet di fascia bassa: da listino parte da 399,90 euro per la versione 6/64 GB. Su Amazon però il Huawei MatePad 11 è sceso di prezzo fino a raggiungere, adesso, il minimo storico grazie allo sconto del 25% pari a 100,90 euro che porta il prezzo finale a 299 euro.