Il nuovo tablet TCL che sembra di carta è già scontato

Si chiama TCL NxtPaper 10S e sembra un tablet da 10 pollici come tanti altri, ma non lo è affatto. Si tratta, infatti, di un dispositivo che integra soluzioni tecnologiche innovative per permettere agli utenti di usarlo anche come un foglio di carta sul quale prendere appunti o disegnare.

Ma, allo stesso tempo, TCL NxtPaper 10S è anche più di un normale tablet con pennino (di quelli, ormai, ce ne sono diversi): è infatti dotato di uno strato aggiuntivo nello schermo, che imita la carta anche nei colori e, allo stesso tempo, dimezza l’emissione di luce blu che danneggia la vista se il dispositivo viene usato a lungo. Un tablet con uno schermo molto diverso dal normale, quindi, e che di conseguenza apre nuovi scenari di utilizzo sia lavorativi che ricreativi o artistici. Il tutto in un formato da 10 pollici, quindi estremamente comodo da trasportare e da usare in mobilità, anche grazie alla capiente batteria.

TCL NxtPaper 10S: caratteristiche tecniche

TCL NxtPaper 10S ha una scheda tecnica che ruota intorno allo schermo e finalizzata all’uso del display con il pennino. Di conseguenza non troviamo su questo dispositivo una configurazione molto potente: alla base di tutto c’è il SoC MediaTek Helio P22, dalle prestazioni modeste ma dai consumi contenuti.

La memoria RAM è da 4 GB, mentre lo spazio di archiviazione è da 64 GB espandibili tramite scheda TransFlash. Il display è un LCD da 10,1 pollici, con risoluzione FHD+ (1.200x.1900 pixel), con rivestimento antiriflesso e strato anti luce blu e anti-ingiallente (mantiene i colori più fedeli all’originale).

Sono presenti una fotocamera posteriore, da 8 MP, e una anteriore, da 5 MP. La batteria è da 8.000 mAh, con ricarica da 18W. Il sistema operativo è Android 11 ed è preinstallato il software di edutainment TCL KIDS per i bambini.

TCL NxtPaper 10S: quanto costa

Presentato al CES 2022 di gennaio, dove ha vinto anche l’Eye Protection Innovation Award of the Year, il TCL NxtPaper 10S è appena arrivato in Italia al prezzo di 249,90 euro. In occasione del lancio, però, su Amazon è in sconto a 209 euro (-40,90 euro, -16%).

TCL NxtPaper 10S – Versione 4/64 GB