Da alcuni anni ormai, con l’incredibile diffusione dei social media, l’editing dei video è diventata davvero un’attività alla portata di tutti anzi, di più, un’attività quasi necessaria, visto l’uso che oggigiorno si fa non solo delle immagini statiche ma anche dei filmati. L’estrema dimestichezza e naturalezza con la quale ormai persone di tutte le età armeggiano uno smartphone, scattano selfie, creano mini video da condividere sui propri profili social.

Avere prima o poi necessità, voglia ed estro creativo di non limitarsi alla semplice acquisizione fotografica e audiovisiva del proprio mondo e della realtà che circonda ognuno di noi, ma addirittura “manipolare” e modificare la “presa diretta” della realtà che spopola sui social era in fin dei conti abbastanza prevedibile e foriero di nuove possibilità espressive, di un’ulteriore apertura tecnologica. Imparare qualcosa di nuovo porta sempre all’acquisizione di competenze e abilità che non si possedeva prima, ampliando la nostra capacità di capire come funzionano le cose, aprendoci la strada a nuove possibilità anche. La tecnologia, l’informatica e internet, nel frattempo, hanno fatto passi da gigante in direzione di programmi di editing video sempre più semplici e intuitivi, anche se talvolta ridotti ai minimi termini, pena la “banalizzazione” della stessa attività di montaggio di audio visivi che, nonostante l’enorme richiesta di programmi “amatoriali”, a livello professionale rimane sempre e comunque un’arte.

App e programmi per tagliare video online

Anche se questa distinzione era doveroso farla, ciò non toglie che chiunque oggi ha la possibilità di modificare i suoi filmati personali, grazie ad app e programmi direttamente utilizzabili sul browser del vostro computer o portatile, la maggior parte dei quali anche gratuiti, che sintetizzano operazioni di editing video ben più complesse, grazie a procedure guidate e comandi davvero intuitivi. I vantaggi di poter utilizzare un programma online facile e intuitivo è presto detto.

Innanzitutto se è online possiamo evitare di scaricare pesanti quantità di byte sul nostro computer (un programma di montaggio anche non professionale non pesa mai poco e molto spesso non è gratis), secondo il più delle volte è molto facile imparare ad usarlo in quanto in realtà è un programma semplificato rispetto a una sua versione professionale, terzo da la possibilità di salvare direttamente online i miei filmati, magari mettendo a disposizione un account dotato di cloud personale, risparmiando così ulteriormente spazio sul computer. Vediamo ora quali sono le migliori applicazioni e programmi per tagliare video online.