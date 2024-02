Fonte foto: Honor

È tutto pronto per il debutto in Italia del nuovo Honor Magic6 Pro. Il top di gamma di casa Honor, infatti, sta per arrivare sul mercato globale dopo il lancio avvenuto il mese scorso in Cina. Lo smartphone sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Mobile World Congress 2024 a cui seguirà l’avvio delle vendite.

Honor Magic6 Pro: quando arriva

La data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 25 di febbraio con l’evento di lancio internazionale del nuovo Honor Magic6 Pro. Lo smartphone sarà poi acquistabile a partire dalle 15:00 dello stesso giorno, tramite lo store ufficiale (con spedizioni programmate, probabilmente, per l’inizio del prossimo mese di marzo).

Al momento, Honor non ha ancora svelato il prezzo di lancio. Il nuovo top di gamma dovrebbe arrivare sul mercato con un listino in linea con quello del suo predecessore, Magic5 Pro, svelato lo scorso anno. Il prezzo in Italia del nuovo smartphone di Honor potrebbe, quindi, essere pari a 1.199 euro.

Da notare, però, che ci sarà un’offerta lancio che garantirà uno sconto di 200 euro agli utenti. Per ulteriori dettagli sarà necessario attendere l’evento di presentazione che si svolgerà a Barcellona, a margine dell’apertura del Mobile World Congress 2024.

Honor Magic6 Pro: come sarà

Il nuovo Honor Magic6 Pro riprenderà il comparto tecnico della versione destinata ala mercato cinese. Di conseguenza, tra le specifiche troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, chip che sarà proposto da buona parte dei top di gamma Android del 2024.

Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato italiano in un’unica configurazione, con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. La scheda tecnica comprenderà anche un display OLED LTPO da 6,8 pollici, con refresh rate di 120 Hz e una luminosità di picco di 1.600 nit. Sotto al pannello sarà installato un sensore di impronte digitali.

Da segnalare anche una batteria da 5.600 mAh, con ricarica rapida da 80 W e ricarica wireless da 66 W. Il comparto fotografico del nuovo Honor Magic6 Pro comprenderà una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, con apertura f/1,4-2,0 ed OIS, un teleobiettivo periscopico da 180 Megapixel con f/2,6, OIS e zoom ottico oltre che un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore sarà da 50 Megapixel.

Il nuovo top di gamma di Honor andrà a completare la scheda tecnica con la certificazione IP68 e con Android 14 con Magic OS 8.0 come sistema operativo. Lo smartphone, seguendo le politiche di aggiornamento di Honor per i modelli di fascia alta, dovrebbe ricevere 3 major update, arrivando fino ad Android 17, ed almeno 5 anni di patch di sicurezza.

Lo smartphone ha dimensioni di 162,5 x 75,8 x 8,9 mm a fronte di un peso di 225 grammi oppure di 229 grammi in base alla variante (le versioni con back cover in pelle sono più leggere rispetto a quelle con back cover in vetro).