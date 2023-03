Tarantino è pronto per il suo ultimo film (forse)

La carriera cinematografica di Quentin Tarantino sta per arrivare al capolinea? Così pare. Da anni ormai l’acclamato regista ha dichiarato di voler chiudere mentre si trova all’apice della successo, e nello specifico dopo aver scritto e diretto il suo decimo film. Così, dopo Le iene, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill (i due volume contano come unico film in questo elenco), Grindhouse – A prova di morte, Bastardi senza gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood, pare sia appena iniziato il lungo percorso di realizzazione della decima pellicola.

Il nuovo film di Tarantino

Secondo la testata Variety, Quentin Tarantino avrebbe ultimato la sceneggiatura del suo prossimo film e si starebbe preparando a sottoporla a potenziali acquirenti. Per evitare che la sceneggiatura venga diffusa in anticipo illegalmente, come era già accaduto con The Hateful Eight nel 2015, c’è una procedura particolare da seguire.

I dirigenti delle case di produzione interessati a leggere la sceneggiatura, infatti, devono recarsi di persona presso gli uffici dell’agente di Tarantino e leggere il testo in una sala conferenze. Seguiranno poi una serie di offerte economiche e, una volta conclusa l’asta, si inizierà davvero a lavorare al film. Probabilmente l’inizio dei lavori, se tutto va secondo i piani, avverrà in autunno.

Anticipazioni sul prossimo film di Tarantino

Ovviamente non ci sono ancora molte informazioni in merito al prossimo film di Tarantino. Secondo alcune fonti, il titolo dovrebbe essere Cinema Speculation e la storia dovrebbe essere ambientata nella Los Angeles degli anni Settanta. La protagonista femminile dovrebbe ispirarsi a Pauline Kael, famosa critica cinematografica, ex consulente della casa di distribuzione Paramount ed esponente del movimento cinematografico della New Hollywood.

Quentin Tarantino farà una serie

Anche ammesso che Tarantino rimanga fedele al suo proposito, l’addio al cinema non lo terrà comunque lontano da altri progetti. Ad esempio, alcune fonti riportano la notizia che il regista starebbe lavorando a una serie tv in otto episodi, ma non è chiaro su cosa né per quale piattaforma.

Tra i progetti futuri di Tarantino, poi, c’è la scrittura. È da poco uscito il suo libro Cinema Speculation, pubblicato in Italia da La nave di Teseo. Il libro è, di fatto, la storia dell’amore di Tarantino per il cinema. Raccontato in prima persona e ricco di aneddoti, ricordi e recensioni, Cinema Speculation è «la storia di un bambino innamorato del cinema» che cresce affascinato da una nuova generazione di attori e registi come Steve McQueen, Burt Reynolds, Clint Eastwood, Sam Peckinpah, Don Siegel, Brian De Palma e Martin Scorsese.