Una delle migliori tastiere sul mercato è in sconto

Poiché il laptop ha ormai sostituito il desktop in moltissimi degli utilizzi prima impensabili per una macchina portatile, grazie ad una potenza sempre più elevata, molto spesso l’utente medio si ritrova a usare il notebook come un computer fisso: poggiato sulla scrivania e non in mobilità.

In casi del genere, se l’utilizzo del computer laptop a mo’ di desktop è prolungato e frequente, l’ideale è connettere al portatile un monitor, una tastiera ed un mouse esterni. Possibilmente wireless, per aumentare la comodità di utilizzo. Scegliere una tastiera ed un mouse esterni permette di limitare molte delle controindicazioni dell’uso della tastiera integrata e del trackpad: l’ergonomia è maggiore (quindi meno dolore ai polsi e alle dita), la digitazione è più precisa e, soprattutto, tastiera e pad del portatile durano di più perché si consumano meno. Se è questa la scelta che vogliamo fare, però, mouse e tastiera esterni devono essere di qualità. Se poi sono in sconto, meglio ancora.

Tastiera Logitech MX Keys: come è fatta

La tastiera in questione è la Logitech MX Keys. Si tratta di un modello di fascia alta, a membrana e quindi molto silenziosa ma, allo stesso tempo, con un feedback sotto le dita raffinatissimo. E’ un vero piacere usarla, la digitazione è veloce e i tasti sono perfettamente distanziati tra loro.

MX Keys è una tastiera wireless Bluetooth con una batteria molto capiente, che dura senza problemi due settimane anche con un utilizzo molto intenso. E’ anche una tastiera completa, quindi con tastierino numerico laterale e tasti freccia separati, più comodi da raggiungere.

Ma, soprattutto, è una tastiera che può essere collegata a tre dispositivi contemporaneamente: dopo averli associati basterà premere uno dei tre tasti per passare a scrivere su un altro dispositivo. Tramite l’app Logitech Options, poi, è possibile rimappare in modo velocissimo tutti i tasti (e le combinazioni di tasti) per ogni app installata sul computer (Mac e Windows, non funziona su Chrome OS).

Se c’è un difetto della Logitech MX Keys è il fatto che non abbia i piedini regolabili: l’inclinazione è molto comoda, ma è fissa.

Tastiera Logitech MX Keys: l’offerta Amazon

Acquistata sul sito ufficiale di Logitech la MX Keys costa 114,99 euro, un prezzo premium per una tastiera premium. Su Amazon la si trova a meno, a partire da 86,90 euro. Ma adesso Logitech MX Keys è in sconto su Amazon: costa solo 69,30 euro, poco più della metà del prezzo ufficiale.

Logitech MX Keys – Tastiera Wireless Bluetooth premium