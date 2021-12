TCL 20SE, lo smartphone lowcost oggi in offerta speciale a meno di 100€

Si può acquistare uno smartphone affidabile e dalle buone prestazioni a meno di 100€? La risposta è sì, l’importante è approfittare delle ottime offerte che ogni tanto ci propone Amazon. E oggi 5 dicembre è il giorno giusto. Sul sito di e-commerce è disponibile in offerta a 99,99€ il TCL 20SE, smartphone entry level low cost che assicura prestazioni più che decenti.

Non ci dobbiamo aspettare che sia reattivo come uno smartphone che costa 250-400 euro, ma leggendo la scheda tecnica si intuisce che il TCL SE20 si difende piuttosto bene. Alcune caratteristiche saltano subito all’occhio: uno schermo molto ampio da ben 6,82", una batteria da 5000mAh con ricarica inversa (autonomia che può arrivare anche a due giorni), e ben quattro fotocamere posteriori. Se siete alla ricerca di uno smartphone lowcost da utilizzare come "muletto" o da regalare a una persona che bada al sodo (fare le chiamate, rispondere ai messaggi su WhatsApp e controllare Facebook) al momento difficilmente troverete qualche smartphone con un rapporto qualità-prezzo migliore del TCL 20SE.

Per restare informati in tempo reale sulle migliori offerte presenti ogni giorno su Amazon, vi consigliamo di iscrivervi gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram. Per farlo, basta cliccare qua.

TCL 20SE: caratteristiche tecniche

TCL è un’azienda cinese che in Italia si è fatta conoscere soprattutto per televisori lowcost con delle buone caratteristiche. E tutto il proprio know-how lo utilizza anche per produrre smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Alcune delle caratteristiche degli smart TV sono presenti anche sui telefonini, come dimostra lo schermo da 6,82" del TCL 20SE pensato per garantire un’esperienza visiva cinematografica grazie alla tecnologia NXTVISION che migliora le immagini e offre un audio immersivo e dinamico.

A bordo è presente un chipset Snapdragon 460 con a supporto 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 256GB con una scheda microSD. Nella parte posteriore trovano posto ben 4 fotocamere: quella principale da 16MP, grandangolare da 5 Megapixel, sensore di profondità e macro entrambi da 2 Megapixel. Per migliorare la qualità degli scatti viene in soccorso anche l’intelligenza artificiale. La batteria è da 5000mAh e permette di coprire due giorni senza troppi patemi. Inoltre è presente anche la funzionalità di reverse charging per utilizzare lo smartphone per ricaricare altri dispositivi.

TCL 20SE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo smartphone lowcost TCL 20SE è in offerta su Amazon a un prezzo di 99,99€, con uno sconto del 37%. In termini monetari si tratta di un risparmio di quasi 60€ rispetto al prezzo consigliato. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022. Per lo smartphone cinese lowcost si tratta anche del prezzo più basso di sempre su Amazon.

TCL 20SE