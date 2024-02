TCL 505 ufficiale, il nuovo low-cost di TCL

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: TCL

TCL ha presentato ufficialmente il nuovo TCL 505, uno smartphone low-cost che arriverà in commercio prossimamente. Quello che emerge chiaramente dalle specifiche tecniche di questo dispositivo è la volontà dell’azienda cinese di puntare alla fascia più bassa del mercato, seguendo la strada tracciata coi precedenti modelli della serie 40.

Parliamo, quindi, di dispositivi semplici, con un comparto hardware orientato principalmente all’utilizzo quotidiano, tra social e navigazione sul web, e all’efficienza energetica.

Inoltre, anche per questo modello torna lo schermo con tecnologia NXTVISION, sviluppato da TCL per prendersi cura della salute degli occhi dei suoi utenti.

TCL 505: scheda tecnica

Il nuovo TCL 505 ha un display LCD IPS 6,75 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. La tecnologia NXTVISION eye care consente a questo smartphone di regolare in automatico luminosità e temperatura del colore del display in base all’ora e all’ambiente circostante, per ridurre l’affaticamento della vista.

Il processore scelto da TCL è un MediaTek Helio G36 coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile fino a un massimo di 512 GB acquistando una scheda microSD. Si tratta di un chip sviluppato principalmente per i device economici, per mantenere bassi i consumi energetici e soprattutto il prezzo.

C’è anche la possibilità di impostare la RAM virtuale, che consente all’utente di aggiungere altri 4 GB di RAM, attingendo alla memoria interna dello smartphone se disponibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF e un sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 5 MP (f/2.2). Una scelta senza troppe pretese, utile per scattare e, magari, condividere rapidamente sui social.

Tra le connessioni non c’è, naturalmente, il 5G dato che il chip MediaTek in dotazione non ha un modem compatibile con la rete veloce. Ci sono però il 4G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack audio e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente.

La batteria ha una capacità di 5.010 mAh con ricarica via cavo da 10W. Infine il sistema operativo è Android 14.

TCL 505: prezzo e disponibilità

Il nuovo TCL 505 sarà disponibile prossimamente in due colorazioni Ocean Blue e Space Grey, ma per il momento sul sito ufficiale non ci sono ancora informazioni sulla data d’uscita sul mercato e sul prezzo di questo smartphone.

Tuttavia, trattandosi di un low-cost, è possibile fare delle ipotesi partendo dagli altri prodotti simili a marchio TCL, come il TCL 408, con cui questo telefono condivide buona parte delle specifiche tecniche.

Per acquistare il modello 408 su Amazon sono necessari 89,90 euro, a fronte di questo non si esclude che il nuovo TCL 505 possa arrivare in commercio a una cifra del genere o leggermente superiore, magari intorno ai 100 euro.