TCL 20Y arriva in Italia a un prezzo bassissimo

TCL espande ulteriormente la sua serie 20 con un nuovo modello: TCL 20Y, appena arrivato anche in Italia. La gamma TCL 20 ora comprende così ben 7 modelli: TCL 20 SE, TCL 20 5G, TCL 20L, TCL 20+, TCL 20 PRO 5G, TCL 20 R 5G e, appunto, il nuovo TCL 20Y che si pone in mezzo a questa lista di smartphone, tutti molto economici.

TCL 20Y è indirizzato ad un pubblico che cerca un telefono 4G semplice da usare, economico, con il quale poter fare qualche foto senza dover scendere troppo a compromessi con la qualità. Pur trattandosi di uno smartphone low cost, infatti, TCL 20Y ha un triplo sensore posteriore, con il principale da 48 MP con stabilizzazione elettronica. Anche lo schermo non è male, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, così come la batteria, che è molto capiente e offre una buona autonomia (anche perchè il processore montato non consuma tanto). TCL 20Y è già disponibile in Italia, sia sul sito del produttore che su Amazon.

TCL 20Y: caratteristiche tecniche

Il TCL 20Y si basa su un processore MediaTek Helio A25 a 8 core, con prestazioni paragonabili a quelle di un Qualcomm Snapdragon 429. Non parliamo quindi di un cellulare ad alte prestazioni, ma di un low cost adatto a compiti base come la navigazione Web, l’uso delle app social e di messaggistica e lo scatto di fotografie.

Fotografie che vengono catturate dal sensore principale da 48 MP stabilizzato, che viene coadiuvato da un sensore di profondità da 2 MP e da un macro da 2 MP. Nel notch centrale a goccia sul display, invece, c’è la fotocamera frontale da 8 MP. Display da 6,52 pollici, per la precisione, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e cornici non sottilissime, come spesso capita sui cellulari economici.

Il sistema operativo preinstallato è Android 11. I tagli di memoria disponibili sono due: 4/64 GB e 4/128 GB, con lo spazio di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 512 GB. La batteria è da 4.000 mAh, assolutamente abbondanti su uno smartphone con queste caratteristiche tecniche: TCL dichiara addirittura 28 giorni di autonomia in stand-by e 9 ore di riproduzione video con una sola carica.

TCL 20Y: quanto costa

Stiamo quindi parlando di un low cost puro, con un focus specifico sul prezzo basso ma due punti a favore: una buona fotocamera, per la categoria low cost, e una capiente batteria.

Chi cerca uno smartphone con queste caratteristiche e vuole spendere poco sarà felice di sapere che TCL 20Y costa pochissimo: la versione 4/64 GB costa appena 149,90 euro, quella 4/128 (che vi consigliamo vivamente, anche in ottica futura) costa 179,90 euro.

TCL 20Y – Display 6,52 pollici – Tripla fotocamera – Versione 4/128 GB