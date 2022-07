TCL 3189 è il primo smartphone rugged veramente low cost

TCL ha appena lanciato il suo nuovo TCL 3189, un telefono 4G robusto e realmente economico, anche sul mercato italiano. Dalle caratteristiche di base, si tratta del primo smartphone rugged veramente low cost, un device molto semplice per scheda tecnica e funzioni offerte, ma che elimina le preoccupazioni dovute a cadute, graffi, rotture.

In effetti, le caratteristiche tecniche del TCL 3189 raccontano di uno smartphone adatto a chi ha poche pretese e ha bisogno solo di un device resistente e affidabile. Questo prodotto della società cinese è, in buona sostanza, un buon compagno di avventure, che grazie alla sua natura rugged è in grado di fronteggiare situazioni un po’ più movimentate. Tuttavia, lo schermo è veramente piccolo, così come è minima la configurazione di memoria. Ad ogni modo, questo "taglio" permette al sistema operativo proprietario di funzionare bene. Uno dei punti chiave del TCL 3189 è, però, la batteria: se caricata al 100% assicura moltissime ore di autonomia.

TCL 3189: com’è

Il rugged phone di TLC presenta un pannello TFT da 2,4 pollici e ha sotto il cofano il processore UMS 9117 (un single core A7 a 1 GHz). Il chipset è accoppiato a 64 MB di RAM e 128 MB di memoria interna (espandibili fino a 32 GB con una microSD).

Dotato di Bluetooth, lo smartphone conta su una fotocamera posteriore da 2 megapixel e, se necessario, di una torcia per illuminare l’ambiente circostante e del tasto SOS.

Questo robusto telefono targato TLC contiene una batteria da 2.220mAh che impiega un bel po’ per raggiungere il 100% di ricarica, vale a dire 4 ore. Tuttavia, stando a quanto afferma la compagnia, con una ricarica completa l’utente può godere di ben 35 ore di conversazione e 420 ore di autonomia in modalità standby.

Lo smartphone è molto compatto ed è IP68: questo sta a significare che è completamente resistente a polvere e sabbia e può resistere immerso in acqua per ben trenta minuti a una profondità di 1,5 metri.

Il sistema operativo a bordo del nuovo telefono rugged della multinazionale asiatica è Nucleus OS (proprietario, non è Android), mentre la connettività è 4G LTE. Le dimensioni e del rugged phone sono 132,3 x 64,9 x 16,1mm, mentre il peso è pari a 180 grammi con fibbia e 150 grammi senza fibbia. Non pesa poco, ma è per colpa della "corazza" che lo protegge.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone rugged TCL 3189 è disponibile al prezzo di soli 79,90 euro, nelle tonalità di colore Illuminating Yellow e Himalaya Gray. Chi cerca un dispositivo da usare nelle escursioni lontane dalla tecnologia, in mezzo alla natura, che abbia lo scopo di mantenere quel minimo di connessione con il mondo necessario a garantire la sicurezza, allora può contare su TCL 3189.