TCL 40 XL, TCL 40 XE 5G, e TCL 40 X 5G: i nuovi low cost arrivano in Europa

TCL ha scelto il Mobile World Congress di Barcellona per svelare tre nuovi smartphone della serie 40 che si aggiungono ai due lanciati a gennaio durante il CES di Las Vegas. La serie TCL 40 è quella di fascia bassa del produttore, che mira ad offrire ad un prezzo accessibile smartphone con buone configurazioni e, soprattutto, dotati, (quasi tutti) di connessione 5G.

Destinati a chi, in un telefono, guarda prima al prezzo e poi a tutti il resto, questi nuovi telefoni Android low cost di TCL vanno dritto al sodo e non mentono minimamente su ciò che sono: dei telefoni economici, con una scheda tecnica di base, per un uso quotidiano blando e senza pretese. Sono ottimi come secondi telefoni, per le emergenze, e per la navigazione su Internet e social.

Nuova gamma TCL 40: caratteristiche tecniche

Il TCL 40 XL arriva in Europa con un SoC Mediatek G37 abbinato alla classica dotazione di memoria per i modelli di fascia bassa: 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Non manca comunque uno slot per memorie SD con cui è possibile aumentare lo storage a disposizione fino a 512 GB. A causa del processore scelto, che non ha un modem 5G integrato, questo smartphone è compatibile però solo con le reti 4G.

TCL 40 XL ha un display da 6,75 pollici, di tipo LCD, con risoluzione HD+, mente per foto e video ci sono tre sensori posteriori.

Il principale è da 50 MP, il teleobiettivo è da 2 MP e il sensore di profondità da 2 MP. Nella parte frontale è presente un sensore da 8 MP per selfie e videochiamate. Quest’ultimo sensore viene utilizzato anche per lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale.

Molto capiente la batteria, da ben 5.000 mAh: più che sufficienti a garantire una giornata di autonomia senza grossi problemi. La ricarica avviene tramite cavo USB-C, alla potenza massima di 18 watt.

Per chi avesse invece bisogno di uno smartphone 5G economico, il produttore cinese ha lanciato anche il TCL 40 XE 5G basato sul SoC Mediatek Dimensity 700 che, come tutti i SoC della famiglia Dimensity, è dotato di modem integrato in grado di connettersi con le reti 5G.

In questo caso la dotazione di memoria è di 4 GB di RAM e 64 GB di storage, di nuovo espandibile con scheda micro SD.

Leggermente più piccolo il display rispetto al 40 XL: in questo caso troviamo un pannello da 6,56 pollici con risoluzione HD+, con frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz.

Sempre 3 i sensori fotografici posteriori a disposizione, ma si scende con la risoluzione: il principale arriva solo a 13 MP, mentre rimangono invariati il tele e il sensore di profondità da 2 MP, come anche la fotocamera anteriore da 8 MP.

Anche per questo modello TCL ha usato la stessa batteria da 5.000 mAh proposta sul modello 40 XL, sempre con ricarica a 18W tramite USB-C.

Il modello più raffinato della serie 40 tra quelli appena presentati è il TCL 40 X 5G, che offre la stessa dotazione del TCL 40 XE 5G, ma migliora il comparto fotografico, quanto meno per il sensore principale che in questo caso è da 50 MP.

Restano invariati gli altri due sensori posteriori e la fotocamera per il selfie, che come per gli altri modelli offre la funzione di riconoscimento facciale per sbloccare lo smartphone quando va in standby. Per il resto TCL 40 X 5G è identico a TCL 40 XE 5G.

Da sottolineare che TCL consente, tramite il modem, le chiamate vocali VoNR (Voice Over New Radio) una tecnologia molto simile al VoLTE (Voice over LTE), ma che grazie alla potenza del 5G, consente una qualità migliore.

Nuova gamma TCL 40: disponibilità e prezzi

I nuovi modelli di fascia bassa lanciati da TCL al MWC 2023 arriveranno in Europa nei prossimi mesi. Sappiamo già, però, i prezzi per il mercato americano e possiamo, di conseguenza, farci un’idea di massima di quelli che vedremo in Europa.

TCL 40 XL sarà in vendita a partire da maggio al prezzo di 146 dollari (circa 138 euro), mentre TCL 40 XE 5G e TCL 40 X 5G debutteranno a giugno rispettivamente a 169 dollari (circa 160 euro) e 199 dollari (188 euro).