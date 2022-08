Telecamera di sicurezza in offerta: questo modello costa pochissimo

Uno dei dispositivi che non può mancare in una smart home è sicuramente la telecamera di sicurezza. Oramai sul mercato se ne trovano a decine, ognuna con le sue caratteristiche e soprattutto con il suo prezzo. Il mercato è diventato talmente ampio che ci sono modelli per tutte le tasche: da poche decine di euro fino ad arrivare a più di cento. Per chi vuole non è tanto avvezzo al tema, ma vuole aumentare la sicurezza della propria abitazione può andare bene anche una videocamera che costa poche decine di euro. Come ad esempio la telecamera D-Link DCS-6100LH che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto super del 48% e la si paga meno di 30€.

Nonostante il prezzo possa far pensare il contrario, la telecamera di sicurezza smart di D-Link assicura prestazioni top, pari a quelle di videocamere molto più costose. Le immagini sono in alta definizione e c’è anche la visione notturna, funzionalità sempre molto utile. Inoltre, troviamo anche la possibilità di salvare i video sul cloud senza dover pagare degli abbonamenti extra. La telecamera di D-Link ha anche dimensioni molto compatte e quindi occupa pochissimo spazio e la si può anche nascondere dietro dei libri, in modo che i malintenzionati non possano vederla.

D-Link DCS-6100LH: le caratteristiche tecniche

La videocamera di sicurezza smart D-Link DCS-6100LH è il modello perfetto per tutti coloro che vogliono spendere poco, ma che allo stesso tempo non vogliono fare a meno della qualità e dell’affidabilità.

La telecamera ha un sensore fotografico che assicura immagini in FullHD, oramai uno standard anche nelle videocamere lowcost, e con un campo visivo di 110 gradi. Grazie alla presenza dei sensori a infrarossi è disponibile anche la visione notturna fino a 5 metri, in modo da non perdere nessuna immagine nemmeno di notte. Altra particolarità della telecamera D-Link sono le dimensioni: è veramente compatta e occupa pochissimo spazio. La si può nascondere anche nella libreria in modo che non venga vista da ladri o malintenzionati.

Appena viene rilevato un movimento o un suono sospetto, la videocamera comincia a registrare le immagini e le carica direttamente sul cloud. Questa è una delle caratteristiche migliori: solitamente il salvataggio sul cloud delle riprese è un servizio a pagamento. Su questa telecamera D-Link è gratuito per ben un anno. Come per tutte le telecamere smart c’è la possibilità di controllarla da remoto tramite l’app dello smartphone o tramite la piattaforma desktop. In ogni istante è possibile controllare cosa sta avvenendo in casa. Si integra anche abbastanza facilmente con gli assistenti vocali e con la smart home: è compatibile con Alexa e Google Home.

Il montaggio e la configurazione sono semplicissimi: in meno di cinque minuti la si collega alla corrente, alla rete Wi-Fi casalinga e tramite l’app la si può iniziare a controllare anche da remoto.

D-Link DCS-6100LH in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per la telecamera di sicurezza D-Link DCS-6100LH: oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 25,99€, con uno sconto di ben il 48% rispetto a quello di listino. Acquistandola adesso la si paga praticamente la metà. La telecamera viene venduta e spedita direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni. Giusto in tempo per configurarla e montarla in casa prima delle vacanze estive. Così si potrà partire un po’ più tranquilli.

