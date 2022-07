I telecomandi universali che rendeno smart il condizionatore

Rientrare a casa e trovare l’ambiente fresco è un sogno che possiamo trasformare in realtà grazie alla tecnologia e alla domotica, ma senza spendere cifre da capogiro. Infatti, troviamo sempre di più sul mercato i telecomandi universali con tecnologia Wi-Fi con cui comandare a distanza i condizionatori. Il compito del telecomando Wellclima Smart è esattamente questo: trasformare il condizionatore (o i condizionatori) in macchine che possono essere gestite da smartphone e dunque da remoto.

Il vantaggio di poter gestire da remoto un condizionatore o più macchine è evidente: è possibile impostare il corretto utilizzo nel momento in cui serve, così come si può sempre tenere controllo la temperatura, anche se non si è a casa. Particolare a cui prestare attenzione sempre, ma soprattutto oggi che il costo dell’energia è aumentato in maniera considerevole. Grazie al controllo da remoto dei condizionatori, che possono essere anche di tipo portatile o da finestra, Wellclima Smart è compatibile con oltre 300 marchi, è possibile trasformare le macchine in impianti IoT, ossia coordinati attraverso la domotica per ottimizzare i consumi e dunque la spesa della bolletta energetica. Ma non c’è sollo il Wellclima Smart: ecco tre opzioni per rendere smart il condizionatore spendendo pochissimo.

Wellclima: il Kit per condizionatori Smart

Il kit per trasformare l’impianto di raffrescamento in un sistema domotico è davvero semplice e consiste in un telecomando, un dispositivo WiFi per connettere il telecomando alla rete internet e un app da scaricare sullo smartphone con cui effettuare il controllo remoto.

Grazie all’app, che funziona sia su Android sia su iOS, è possibile impostare da remoto la temperatura, l’accensione e lo spegnimento del condizionatore.

Il telecomando Wellclima universale per rendere il condizionatore Smart lo troviamo su Amazon al prezzo di 65 euro ed è il classico prodotto che chiunque dovrebbe acquistare: costa poco e sono soldi spesi benissimo.

Wellclima telecomando universale per condizionatore Smart

SwitchBot Hub Mini il Kit per condizionatori Smart

Lo SwitchBot Hub Mini Smart Remote è un kit che consente di rendere smart i condizionatori ed eventualmente anche altri elettrodomestici. E’ compatibile con Google Assistant, Alexa Siri e IFTTT, per cui una volta configurato è possibile eseguire i comandi vocali, come "accendi il condizionatore", "spegni il condizionatore" o "imposta la temperatura".

L’hub va collegato accanto alla macchina, quindi da prevedere una eventuale installazione a muro.

Dall’app su smartphone, invece si possono eseguire tutti i comandi inclusa anche l’impostazione di un timer per l’accensione o lo spegnimento.

Il telecomando Switchbot Hub Mini ha già un ottimo prezzo di listino, infatti costa 45 euro ma oggi grazie allo sconto su Amazon si trova in offerta a 35 euro (-10 euro, -22%).

SwitchBot Hub Mini Smart Remote telecomando universale per condizionatore Smart

Sensibo Sky: il Kit per trasformare i condizionatori in Smart

Con il Kit Sensibo Sky è possibile impostare più macchine e questo si traduce in una gestione ottimale del risparmio energetico per l’appartamento nel suo insieme. L’app consente di impostare diversi parametri, come le temperature di accensione o di spegnimento, il timer, l’opzione per accendere il clima solo quando presenti persone nella stanza o entro una determinata area (geofencing), mettendo a riposo le macchine collegate quando siamo lontani, per ridurre l’uso dell’energia.

Il kit Sensibo Sky di per sé parte già da un ottimo prezzo di listino e permette di risparmiare moltissimo sulla bolletta. Oggi è in vendita su Amazon con un ottimo sconto al prezzo finale di 99 euro (-36 euro, -27%) a cui si possono aggiungere altri 20 euro di sconto con coupon per un prezzo finale di 79 euro.

Sensibo Sky Controllo Remoto con App Smart Aria Condizionata