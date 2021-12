Telegram regala agli utenti tante nuove funzioni per il 2022

Con l’ultimo aggiornamento del 2021, Telegram ha introdotto alcune interessanti nuove funzionalità che rendono la fruizione della piattaforma di messaggistica istantanea molto più interattiva e piacevole. L’unico vero rivale di WhatsApp potrebbe presto surclassare la famosissima applicazione di Meta Platforms.

Di recente, erano stati effettuati degli aggiornamenti che consentono di proteggere i contenuti pubblicati sui canali – restringendone l’inoltro – e mantenere l’anonimato all’interno dei gruppi. Telegram ha voluto regalare ai suoi utenti per il 2022 in arrivo quattro novità che molti gradiranno: le reazioni, la traduzione dei messaggi, lo spoiler ed i codici QR a tema. Le prime due sono funzioni che semplificano la comunicazione rendendola ancora più istantanea, la terza serve ad essere più prudenti nella diffusione di determinate informazioni e la quarta facilita la condivisione di contatti, canali e gruppi su ogni altra applicazione.

Telegram, cosa sono le reazioni

Le reazioni rappresentano un nuovo modo per interagire con i messaggi degli altri utenti, sia all’interno delle chat 1-a-1, sia nei gruppi e nei canali di Telegram. In questi ultimi due casi, sono gli amministratori a scegliere quali possono essere utilizzate.

Si tratta di emoji che consentono di esprimere sentimenti e feedback in maniera molto rapida: è sufficiente toccare un messaggio due volte per una reazione rapida (pollice alzato di default) e toccarlo una volta (su iOS bisogna tenere premuto) per selezionare una delle altre reazioni disponibili. Quella rapida può essere anche personalizzata tramite le impostazioni.

Appena eseguita, ogni reazione appare con la sua animazione, per poi rimanere in miniatura nel riquadro dei messaggi.

Telegram, cosa sono gli spoiler

Se dovete parlare dell’ultimo film uscito al cinema o del finale di una serie TV, potrete finalmente adoperare la funzione spoiler. Non è altro che un particolare tipo di formattazione utile a nascondere una parte del proprio messaggio all’interno della chat, della lista delle chat e delle notifiche Telegram.

È sufficiente selezionare una parte del testo durante la scrittura e premere sull’apposito bottone per rendere la modifica effettiva. Chiunque vorrà leggere ciò che abbiamo nascosto dovrà effettuare un tocco per rivelare il contenuto.

Telegram, come si traducono i messaggi

La nuova funzionalità di traduzione serve a rompere le barriere linguistiche all’interno di gruppi pubblici e molto numerosi presenti su Telegram.

Per attivare le traduzioni, è sufficiente andare in Impostazioni, selezionare Lingua e abilitare la funzione Traduci. Quando selezionerete un messaggio vi sarà possibile tradurlo nella lingua che desiderate. Potete anche nascondere il pulsante per lingue specifiche, soprattutto quelle che conoscete meglio.

Telegram, a cosa servono i codici QR a tema

Accanto all’username pubblico del profilo Telegram di ogni persona o nella pagina info delle chat, troverete ora un’icona codice QR. Essa serve a generare un codice QR per condividere più facilmente gruppi, canali e il contatto di un amico. La colorazione ed il motivo del codice potranno essere personalizzati prima della pubblicazione su altre app o su Telegram stesso.