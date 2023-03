Telegram: tutte le novità dell'update di marzo

Come ogni mese l’app di chat Telegram si aggiorna e porta una serie di novità sia per gli utenti normali sia per quelli premium. Il nuovo aggiornamento include una modalità di risparmio energetico per prolungare la durata della batteria, nuovi emoji animati, novità per i video, la correzione di moltissimi bug piccoli e grandi e molto altro ancora.

I fratelli Durov, quindi, continuano ad aggiornare senza sosta l’app e portano novità agli utenti ogni mese, con una costanza che ha dell’incredibile se pensiamo a quanto più lentamente vengano aggiornate le altre app di chat (WhatsApp, Messenger e Instagram Direct, in primis) ma in generale anche moltissime altre app realizzate per altri scopi. Ogni mese, infatti, Telegram non solo corregge bug, ma porta anche nuove funzioni.

Telegram fa risparmiare batteria

La nuova modalità di risparmio energetico che rientra nell’aggiornamento di marzo si pone come obiettivo quello di estendere la durata della batteria soprattutto sui dispositivi meno recenti. Ora è possibile scegliere quali animazioni ed effetti disabilitare e si può anche impostare la modalità in modo che si attivi automaticamente quando la batteria raggiunge una certa percentuale.

Telegram specifica che per attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico o modificare le singole impostazioni per la riproduzione automatica, le animazioni e gli effetti, è necessario scegliere la voce Impostazioni > Risparmio energetico all’interno dell’app e che la nuova modalità è stata testata su oltre 200 dispositivi Android, al fine di creare le impostazioni predefinite migliori per ciascun modello.

Telegram: le altre novità di marzo

Altra novità dell’aggiornamento di Telegram di marzo riguarda l’introduzione di ancora più opzioni per modificare la velocità di riproduzione di video, podcast e messaggi vocali. Ora è possibile scegliere qualsiasi velocità tra 0,2x e 2,5x, semplicemente tenendo premuto il pulsante 2x.

Arriva anche la conferma di lettura dei messaggi nei gruppi con meno di 100 membri. In pratica consente di vedere l’ora esatta in cui i propri messaggi sono stati letti dagli altri membri del gruppo, cosa utile nei gruppi piccoli come, ad esempio, i team di lavoro.

Altra novità riguarda la possibilità di inviare automaticamente link di invito a gruppi ai propri contatti, sotto forma di messaggi. Questi link di invito mostrano anche anteprime delle chat in modo che, a colpo d’occhio, si possa vedere a quale gruppo conducono.

Arriva anche un miglioramenti che coinvolge gli utenti iOS. Questi ora possono contrassegnare tutte le chat in una cartella come lette con un solo tocco e trovare rapidamente la chat giusta durante l’inoltro dei messaggi. Anche l’app per Android di Telegram riceverà queste funzioni in uno dei prossimi aggiornamenti.

Piccola novità anche per gli sviluppatori di bot, strumento molto usato su Telegram, che ora possono tradurre la descrizione del bot e la sezione "Cosa può fare questo bot?" nella loro lingua preferita, in modo automatico.

Come sempre arrivano nuovi pacchetti di emoji personalizzati per utenti premium e per utenti standard, e sono state rese interattive nuove emoji. Infine, Telegram annuncia che sono stati risolti, con questo nuovo aggiornamento, oltre 400 bug.