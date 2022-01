Televisione: da oggi addio a questi 5 canali Mediaset

Dopo 17 anni spariscono oggi dalla TV italiana 5 canali, che non verranno più trasmessi su nessuna piattaforma: né sul Digitale Terrestre, né su satellite, né in streaming via Internet. Si tratta dei canali Mediaset Premium e la loro sparizione è solo la prima conseguenza del mancato rinnovo di un accordo che, il 1° aprile 2022, causerà lo spegnimento di altri canali sul Digitale Terrestre.

Quella di Mediaset Premium non è mai stata una storia fortunata, visto che la piattaforma nata nel 2005 per far concorrenza alla pay TV satellitare di Sky non ha mai raggiunto i risultati che Mediaset sperava. Mediaset Premium non è mai stata in buone condizioni economiche e, per lunghi anni, è stata più un peso che una risorsa per i bilanci del Biscione. A dare il colpo di grazia alla piattaforma, però, è stato lo switch off al nuovo digitale terrestre DVB-T2 che, ad aprile, causerà la sparizione dei canali Sky dalle frequenze di Mediaset. La trasmissione di questi canali, infatti, faceva parte dell’accordo tra i due giganti della TV. Un accordo che, vuoi per motivi economici, vuoi per motivi tecnici, non ha più senso di esistere.

Mediaset Premium: quali canali spariscono

I cinque canali che non saranno più visibili sono quelli storici della piattaforma Mediaset Premium:

Premium Cinema 1

Premium Cinema 2

Premium Cinema 3

Premium Crime

Premium Stories

Questi canali da stamattina non si vedono più su Sky: né via satellite, né tramite Sky Q senza parabola bia Internet e tutti i contenuti registrati dagli utenti fino ad ora verranno cancellati dai decoder di Sky. Non ci sono più neanche sul digitale terrestre, dove occupavano rispettivamente i numeri LCN 313, 315, 316, 460 e 317.

Infine, i canali Premium Cinema, Premium Crime e Premium Stories spariranno anche dalla piattaforma online a pagamento Infinity+ di Mediaset.

Sky: addio al DVB da aprile 2022

Il lato B della medaglia che vi abbiamo appena raccontato è la sparizione dei canali Sky, a partire dal 1° aprile 2022, dalla piattaforma digitale terrestre dove è sono presenti grazie all’accordo con Mediaset.

La novità era stata anticipata da diverse indiscrezioni già a fine ottobre 2021 ed è dovuta all’ormai famoso/famigerato “refarming delle frequenze" del digitale terrestre, iniziato in Sardegna a novembre attualmente in corso in Nord Italia dal 3 gennaio (nei prossimi mesi toccherà al Centro-Sud Italia).

A causa della riassegnazione delle frequenze della cosiddetta “banda 700 MHz“, infatti, non c’è più spazio per tutti i canali TV. Tra quelli che verranno sacrificati ci sono proprio i canali Sky trasmessi sul digitale terrestre, visibili dagli abbonati senza la parabola. Per loro Sky ha previsto una “opzione B“: il nuovo decoder “Sky Q via Internet" grazie al quale sarà possibile vedere i canali di Sky TV, Sky Calcio e Sky Sport in HD in diretta e molti contenuti on demand.