Televisione, Nexo+: la nuova piattaforma streaming arriva a marzo

Da Netflix ad Amazon Prime Video, fino a Disney+ e NOW Tv: in Italia il mondo dello streaming è incredibilmente affollato. Tuttavia, gli utenti non si accontentano mai. Complice la pandemia e la necessità di rimanere in casa, nell’ultimo anno gli abbonamenti sono aumentati a dismisura e sono nati numerosi servizi di intrattenimento.

In questi giorni è stato annunciato il lancio della nuova piattaforma di contenuti online di Nexo Digital. L’azienda nasce nel 2009 in Italia e fin da subito si impegna per promuovere la digitalizzazione nelle sale cinematografiche. Tra le iniziative spicca quella di proiettare contenuti in alta definizione 2K grazie alla trasmissione via satellite. Nel tempo il progetto si è sviluppato ulteriormente, sono nati brand come Nexo Legend e Nexo Live e finalmente il 10 marzo 2021 verrà lanciato anche Nexo+, servizio dedicato all’intrattenimento in streaming. Si tratta quindi di una piattaforma italiana, che naturalmente proporrà anche titoli internazionali.

Caratteristiche di Nexo+: cosa sappiamo finora

Per il momento non ci sono troppi dettagli sulla piattaforma di streaming. La società di produzione ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale: “In attesa di ritrovarci anche al cinema (e non vediamo l’ora), abbiamo voluto creare uno spazio tutto nuovo per star vicini al nostro pubblico e alle sue richieste: una piattaforma di contenuti per il tempo libero di qualità in streaming firmata Nexo Digital. Con eventi, film e documentari come quelli che ci hanno accompagnato in tutti questi anni, attentamente selezionati per promuove la curiosità, tutelare le differenze e amplificare il sapere, il divertimento, l’emozione“.

Nexo+ sarà quindi la casa del cinema e degli eventi in streaming, in attesa che la pandemia finisca e le sale riaprano.

Come funziona Nexo+

Non è stato ufficializzato il prezzo dell’abbonamento. Attualmente è possibile iscriversi alla newsletter della piattaforma Nexo Plus.

Si riceverà subito un’e-mail che annuncia imminenti novità e soprattutto l’arrivo di un codice promozionale a tutti i nuovi clienti, tramite il quale si avrà sicuramente uno sconto sul prezzo dell’abbonamento.

Nexo Digital non ha parlato nel comunicato di serie tv, quindi, sarà sicuramente una piattaforma alternativa, che si avvicinerà ad un segmento di pubblico un po’ diverso dalle altre.

Nexo Digital: di cosa si occupa

Nexo Digital si occupa di contenuti per il cinema, ma al suo interno ci sono diverse linee editoriali, che probabilmente saranno riportate anche nello streaming. Per esempio, Nexo Fine Arts è dedicata al teatro, al balletto, alle mostre in streaming e in generale al mondo dell’arte. Nexo Live invece si rivolge a chi ama concerti e musica dal vivo. Infatti, nel 2011 durante l’evento Ligabue Day, aveva stabilito un importante record, collegando 109 sale cinematografiche con un unico eventi in diretta.

C’è poi la divisione Nexo Anime, dedicata appunto agli anime giapponesi, Nexo Docu, specifico per i documentari e anche Nexo Kids, che si occupa esclusivamente di contenuti per bambini. Tutte queste linee potrebbero rientrare facilmente nella piattaforma, che si caratterizzerebbe così come qualcosa di differente rispetto alle altre proposte presenti attualmente in Italia.