Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte foto: iStock

Quella che si è abbattuta su Marrakech non è stata una normale tempesta: in molti hanno alzato gli occhi al cielo per assistere al fenomeno che ha sconvolto la città. La sabbia, portata in aria da un fortissimo vento, ha colorato di rosso il paesaggio, quasi come in una vecchia foto dalle tinte drammatiche. E le temperature sono drasticamente scese, rendendo l’atmosfera improvvisamente molto più rigida del solito. Ecco cosa sappiamo.

Tempesta di sabbia a Marrakech

Sembrava un normalissimo giorno estivo in quel di Marrakech, una delle città più affascinanti e suggestive del Marocco, che ogni anno accoglie migliaia di turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Ma all’improvviso è accaduto qualcosa di strabiliante – e senza dubbio drammatico. Lo scorso giovedì 10 agosto, nel tardo pomeriggio, il cielo si è oscurato rapidamente e i venti hanno aumentato la loro velocità, con raffiche che hanno raggiunto gli 85 km/h. Si è trattata di una tempesta di sabbia in piena regola, che ha completamente stravolto la chiassosa atmosfera cittadina.

La sabbia rossa proveniente dal Sahara ha immediatamente saturato l’aria, rendendo il cielo di un romantico color rosso, per poi depositarsi sugli edifici, sulle strade e sulle piazze, con un effetto di straordinaria bellezza. Le temperature, che in questo periodo dell’anno sono piuttosto roventi, hanno visto un crollo: sono bastati pochi minuti per passare dai 47°C estivi ad appena 25°C. Purtroppo, la tempesta ha avuto parecchie conseguenze negative. Molti alberi sono stati abbattuti dalle potenti raffiche di vento, causando persino un incidente mortale.

Bancarelle, tavoli e sedie che addobbano le piazze di Marrakech sono stati spazzati via e distrutti, con grave danno per i proprietari dei locali e dei chioschi, che usualmente accolgono i turisti con specialità tipiche marocchine e delizioso street food. Sebbene la tempesta non sia durata a lungo, il fenomeno ha suscitato panico tra la popolazione e ci sono volute molte ore per ripristinare l’ordine in città. Solo la mattina seguente la situazione è tornata alla normalità.

Le conseguenze dei cambiamenti climatici

La tempesta di sabbia che ha colpito Marrakech ha interrotto solo per qualche ora l’ondata di caldo rovente che da diverse settimane fa bollire la città. I cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova l’estate di milioni di persone in tutto il mondo, provocando temperature da record come non si erano mai viste prima. Proprio in questi mesi è stato stabilito il nuovo primato con riferimento al posto più caldo sul nostro pianeta, ma sono moltissimi i luoghi in cui la colonnina di mercurio è schizzata verso l’alto, provocando gravi problemi ai cittadini.

Il riscaldamento globale è la principale causa di questi fenomeni, ma anche di tanti altri. Uno dei più preoccupanti è il sempre più rapido scioglimento dei ghiacciai, che in un futuro non troppo lontano – qualora non invertissimo la rotta – potrebbero provocare un repentino innalzamento del livello dei mari. Molte città sono in pericolo, e potrebbero essere sommerse assieme a lunghi tratti di costa. Mentre il riscaldamento delle acque sta causando invasioni di specie aliene (come il recente granchio blu approdato nel Mediterraneo), con notevole danno per gli ecosistemi locali.