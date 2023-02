Terminal List: confermata la seconda stagione

C’è aria di novità per l’affezionato pubblico di Terminal List, serie conspiracy thriller di successo prodotta da MRC Television e disponibile su Prime Video. La prima novità riguarda il futuro della serie: non era scontato sarebbe successo, ma Prime Video ha confermato il rinnovo per una seconda stagione. La seconda è che è stata ordinata la creazione di una serie prequel che sarà firmata dal creatore e showrunner della prima stagione David DiGilio e da Jack Carr, autore del bestseller che ha ispirato la storia.

Terminal List 2: cosa sappiamo

Cosa sappiamo della seconda stagione di Terminal List? Al momento non è stata annunciata la data di uscita e non ci sono informazioni dettagliate su trama e cast. Di certo però la storia sarà «molto adrenalinica» e nel team di produzione sarà presente ancora una volta Carr, l’autore dei libri che hanno ispirato la serie Terminal List, che è una coproduzione di Amazon Studios e Civic Center Media in collaborazione con MRC Television.

«Sono felice di annunciare che la seconda stagione di Terminal List è in arrivo e non potrei essere più entusiasta di riprendere il ruolo come James Reece», ha dichiarato l’attore Chris Pratt. «Questa stagione si preannuncia ancora più intensa e adrenalinica della prima e non vedo l’ora che tutti la possano vedere». «Il fenomenale debutto di Terminal List la scorsa estate è un riconoscimento alla creatività di Jack Carr, David DiGilio e Chris Pratt insieme al cast e ai team che hanno creato questa serie originale e avvincente», ha aggiunto Jennifer Salke, head of Amazon e MGM Studios.

Cosa sappiamo sul prequel di Terminal List

La nuova serie prequel di Terminal List è ancora senza titolo, ma è già stato annunciato ufficialmente che sarà incentrata su Ben Edwards, l’amato personaggio interpretato da Taylor Kitsch (che il pubblico, tra l’altro, vedrà prossimamente in Painkiller e American Primeval, Waco, True Detective). La trama si concentrerà essenzialmente sul percorso di Edwards dai Navy SEAL all’esperienza come paramilitare della CIA, senza tralasciare i lati oscuri dei conflitti e il costo umano che richiedono.

Il prequel, che sarà un thriller di spionaggio, includerà vari personaggi iconici ideati dalla penna di Carr e in parte già noti agli spettatori della serie Terminal List, tra cui James Reece (Chris Pratt), Raife Hastings, Mohammed Farooq ed Ernest "Boozer" Vickers (Jared Shaw). Kitsch, oltre che il protagonista della serie prequel, sarà anche executive producer con Chris Pratt per Indivisible Productions, Antoine Fuqua per Hill District Media, Jack Carr, David DiGilio, Max Adams e Jared Shaw.

