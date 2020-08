Arriva il test rapido per il Covid-19 che dà la risposta in 15 minuti

Negli Stati Uniti è stato approvato dalla FDA (Food and Drug Administration), l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, un nuovo tipo di test per il Covid-19 in grado di dare una risposta sulla positività o negatività di una persona in soli 15 minuti. A produrlo è l’azienda farmaceutica Abbott, che ha assicurato che comincerà a produrre BinaxNOW Covid-19 Ag Card su larga scala dai prossimi mesi.

La stessa azienda ha anche assicurato sulla bontà dei risultati: i test clinici hanno dimostrato che il test ha un’affidabilità vicina al 100% dei casi. Gli aspetti interessanti del test sono parecchi: oltre ai soli 15 minuti per avere una risposta, anche il costo: 5 dollari. Inoltre, l’utilizzo è molto semplice e il personale sanitario potrebbe testare molte più persone in un solo giorno. Abbott ha anche sviluppato un’applicazione ad hoc che permette alla persona di ricevere il risultato del test direttamente sullo smartphone in modo da ridurre al minimo il contatto con altre persone.

Ricordiamo che al momento il test, essendo un prodotto sanitario, è stato approvato solo negli Stati Uniti e che per essere utilizzato in altre Nazioni deve essere approvato dai singoli enti regolatori, dopo aver certificato l’affidabilità e la sicurezza.

BinaxNOW Covid-19 Ag Card, come funziona il test rapido per il Covid-19

Per arginare la diffusione del virus i test hanno un ruolo fondamentale: più tamponi si riescono a fare ogni giorno, maggiori sono le probabilità di trovare persone positive asintomatiche. Al momento i tempi per effettuare un tampone e per avere una risposta si aggirano sulle ventiquattro-quarantotto ore, ma in futuro i tempi di attesa potrebbero abbattersi.

BinaxNOW Covid-19 Ag Card è il nome dato da Abbott al test rapido per il Covid-19 che in 15 minuti dà un risultato sulla positività o negatività di una persona dal virus. Come funziona? Si effettua un tampone nasale e lo si inserisce nella scheda del test, utilizzando anche 6 gocce dello speciale reagente prodotto da Abbott. Si fa in modo che il tampone entri in contatto con la striscia reattiva e nel giro di 15 minuti il test mostra il risultato: positivo o negativo.

Logicamente non si tratta di un test che si può fare tranquillamente in casa: l’utilizzo è solo per il personale medico specializzato. L’aspetto positivo sono i tempi di attesi: solo 15 minuti e si conosce il risultato.

Test rapido per il Covid-19: come funziona l’app

Il test realizzato da Abbott è anche “smart”: il risultato arriva direttamente sull’applicazione, senza la necessità di recarsi nuovamente in ospedale o entrare in contatto con altre persone. Navica, questo il nome dell’app, è già disponibile gratuitamente sul Google Play Store e App Store. Una volta avuto il risultato, viene caricato sull’app. In caso di esito negativo appare un QR Code da scansionare, mentre quando è positivo appare un messaggio che avvisa della necessità di iniziare la quarantena e di chiamare un dottore.