Thank You Good Night: The Bon Jovi Story

Fonte foto: David Roemer/Disney+

Dopo aver lavorato a titoli come Kobe Bryant’s Muse, Man in the Arena e Tom vs. Time, il documentarista pluripremiato agli Emmy Gotham Chopra firma, in qualità sia di regista sia di produttore esecutivo, Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story. La docuserie in quattro episodi sarà disponibile in streaming da fine aprile 2024 e promette di raccontare passato, presente e futuro della rock band Bon Jovi e del suo frontman, Jon Bon Jovi.

La storia e gli inizi dei Bon Jovi

La rock band Bon Jovi è nata in New Jersey (Stati Uniti) nel 1983, riscuotendo grande successo fin dai suoi esordi. Ne fanno attualmente parte Jon Bon Jovi alla voce (nella foto), David Bryan alle tastiere, Tico Torres alla batteria, Hugh McDonald al basso e Phil X alla chiatarra. La formazione originaria comprendeva anche Alec John Such e Richie Sambora, che hanno lasciato il gruppo rispettivamente nel 1994 e nel 2014.

Con oltre 130 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i Bon Jovi sono considerati tra i gruppi rock più importanti di sempre. Il volto del gruppo è il cantante Jon Bon Jovi, nome d’arte di John Francis Bongiovi Jr. Classe 1962, fa parte della lista dei cento migliori cantanti hard rock e metal di tutti i tempi stilata dalla rivista Hit Parade nel 2006.

Bon Jovi e il problema alle corde vocali

Avvalendosi di video personali, testi originali, demo e foto inedite, la docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story racconta i quarant’anni di carriera della celebre rock band, che partendo dai club di Jersey Shore è arrivata a esibirsi sui più grandi palchi del mondo.

Naturalmente, accanto a trionfi e successi, ci sono stati anche battute d’arresto, delusioni e momenti di tensione: la docuserie accende i riflettori anche su queste fasi difficili, l’ultima delle quali è recentissima. Come ha raccontato lui stesso a inizio 2024 in un’intervista, infatti, Jon Bon Jovi nel giugno 2022 si è sottoposto a un intervento di chirurgia per via di una corda vocale atrofizzata.

La docuserie inizia proprio a febbraio 2022 e, in un viaggio quasi in tempo reale, segue i vari membri della band mentre cercano di capire come affrontare questo complicato momento e cosa sarà di loro in futuro. «Per quanto sia emozionante la storia di un talento unico nella storia della musica, è ancora più raro che una leggenda come Jon Bon Jovi lasci entrare il mondo esterno nei suoi momenti più vulnerabili, mentre li sta ancora vivendo», si legge nella nota stampa.

La serie è prodotta e montata da Alex Trudeau Viriato, mentre Giselle Parets e Ameeth Sankaran per ROS sono produttori esecutivi.

La docuserie sui Bon Jovi in streaming

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story è disponibile in streaming su Disney+ dal 26 aprile 2024.