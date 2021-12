The 100 è una serie TV americana, lanciata dall’emittente statunitense The CW e liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi scritta da Kass Morgan. Lo show è di genere drammatico e fantascientifico, ed è ambientato in un mondo post apocalittico: in seguito ad un devastante disastro nucleare che ha reso il pianeta inabitabile, il genere umano è costretto a si rifugiarsi nello spazio, a bordo di una stazione spaziale soprannominata l’Arca.

La storia segue le vicende di un gruppo di giovani sopravvissuti, inviati sulla terra dopo quasi un secolo dall’apocalisse, per verificare se le condizioni del pianeta permettano il ritorno dell’uomo. The 100 ha riscosso un notevole successo nel corso del tempo, vincendo anche numerosi premi, ed è considerata una delle migliori serie TV di fantascienza degli ultimi anni. Con Libero Tecnologia scopri tutto quello che c’è da sapere sullo show: quante stagioni conta The 100, qual è la trama, chi sono i personaggi ed il cast, e dove vederla in streaming.

Trama, personaggi e stagioni di The 100

The 100 è una serie TV creata da Jason Rothenberg, andata in onda tra il 2014 e il 2021, per un totale di ben sette stagioni: lo show, di genere fantascientifico e post apocalittico, è un mix adrenalinico di azione e avventura, dove non mancano momenti di romanticismo ed intricati misteri da risolvere; grazie alle sue caratteristiche, esso è stato fortemente acclamato sia dal pubblico che dalla critica, e si è guadagnato un posto d’onore tra le serie TV assolutamente da non perdere.

Trasmessa in Italia per la prima volta dalle reti Mediaset, attualmente la serie è interamente disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix.

The 100: Trama stagioni 1-7

In un futuro distopico la terra viene devastata da una terribile guerra nucleare, che rende il pianeta radioattivo e inabitabile. I pochi sopravvissuti sono coloro che si rifugiano a bordo dell’Arca, un complesso di 12 stazioni spaziali; per garantire l’ordine a bordo vigono leggi molto severe, e qualsiasi trasgressore viene punito con l’espulsione. Tuttavia, 97 anni dopo il disastro, le riserve di ossigeno stanno per terminare e i sistemi della stazione spaziale sono prossimi al collasso: i consiglieri sono quindi costretti ad inviare un gruppo sulla terra, per verificare se le condizioni del pianeta sono nuovamente abitabili.

Per la missione vengono selezionati cento detenuti adolescenti, tra cui la protagonista Clarke Griffin, che dovrebbero essere condannati a morte al compimento dei 18 anni. Al loro sbarco, il gruppo trova un pianeta rigoglioso e ricco di risorse, ma ben presto scoprirà che esso nasconde anche numerosi pericoli ed insidie: nel corso delle stagioni, emergerà infatti che il Popolo del Cielo (come vengono soprannominati gli abitanti dell’Arca), non è affatto l’ultimo baluardo della razza umana, bensì la terra è popolata da numerose tribù in guerra tra loro. Nel frattempo sull’Arca la situazione degenera velocemente, e il cancelliere Jaha è costretto ad approdare sulla terra.

La situazione si aggrava ulteriormente quando compare A.L.I.E., un’intelligenza artificiale in grado di corrompere la mente umana. Dietro A.L.I.E. si nasconde la verità sull’apocalisse: essa era stata infatti creata per indagare sulla progressiva morte della Terra; tuttavia prese il sopravvento e, individuato nel sovrappopolamento la causa del problema, bombardò il pianeta. Infine Clarke riesce a sconfiggere A.L.I.E., ma non prima che essa riveli che una nuova ondata di radiazioni sta per spazzare via il pianeta.

In seguito Jaha scoprirà un bunker sotterraneo in grado di ospitare 1200 persone, e dopo numerose battaglie, il Popolo del Cielo decide di dividere equamente il bunker tra tutti i clan terrestri. Rimasti fuori, Clarke e alcuni dei suoi amici decidono di rifugiarsi nello spazio, sul vecchio anello dell’Arca, tuttavia Clarke è costretta a sacrificarsi rimanendo indietro; ella riuscirà a sopravvivere e trovare una valle miracolosamente risparmiata dalle radiazioni. Sei anni dopo il secondo disastro nucleare però, nella Valle atterra improvvisamente una nave spaziale, il cui equipaggio è rimasto in criogenesi per secoli.

Comincia così una nuova guerra per conquistare l’unico luogo abitabile della terra, che sfortunatamente porterà alla sua distruzione. I sopravvissuti si rifugiano quindi sulla navicella e decidono di ibernarsi: si sveglieranno 125 anni dopo in rotta verso un nuovo pianeta, dimenticando per sempre la terra. Le cose nel nuovo mondo saranno però tutt’altro che agevoli: sebbene esso consenta la vita umana, infatti, si tratta di un luogo inospitale ed insidioso, governato da sovrani spietati; in più, anche qui non mancano lotte intestine per il governo e fazioni in guerra tra loro.

Cast e personaggi di The 100

The 100 è uno show piuttosto complesso, che vanta una trama e un cast molto ricchi: si tratta d’altronde di una serie abbastanza longeva, composta da sette stagioni, per un totale di ben 100 episodi, durante i quali si sono avvicendati numerosi personaggi che nel bene o nel male hanno rubato il cuore a milioni di spettatori.

Personaggi principali di The 100

Clarke Griffin (stagioni 1-7), interpretata da Eliza Taylor : protagonista della serie, leader del gruppo dei Cento.

(stagioni 1-7), interpretata da : protagonista della serie, leader del gruppo dei Cento. Abby Griffin (stagioni 1-7), interpretata da Paige Turco : madre di Clarke e consigliere dell’Arca.

(stagioni 1-7), interpretata da : madre di Clarke e consigliere dell’Arca. Bellamy Blake (stagioni 1-7), interpretato da Bob Morley : membro dei Cento; inizialmente sembra egoista e refrattario alle regole, ma nel tempo stringe con Clarke un profondo rapporto e si batte per il suo popolo.

(stagioni 1-7), interpretato da : membro dei Cento; inizialmente sembra egoista e refrattario alle regole, ma nel tempo stringe con Clarke un profondo rapporto e si batte per il suo popolo. Octavia Blake (stagioni 1-7), interpretata da Marie Avgeropoulos : sorella di Bellamy, arrestata poiché sull’Arca non è possibile avere più di un figlio; è profondamente affascinata dalla cultura e la società dei Terrestri, fino a diventarne poi Comandante.

(stagioni 1-7), interpretata da : sorella di Bellamy, arrestata poiché sull’Arca non è possibile avere più di un figlio; è profondamente affascinata dalla cultura e la società dei Terrestri, fino a diventarne poi Comandante. Reven Reyes (stagioni 1-7), interpretata da Lindsey Morgan : esperta meccanica, tenace ed intelligente; subisce un infortunio che la rende storpia.

(stagioni 1-7), interpretata da : esperta meccanica, tenace ed intelligente; subisce un infortunio che la rende storpia. John Murphy (stagioni 1-7), interpretato da Richard Harmon : membro dei Cento, cinico e schivo inizialmente, nel corso delle stagioni si dimostra un amico leale.

(stagioni 1-7), interpretato da : membro dei Cento, cinico e schivo inizialmente, nel corso delle stagioni si dimostra un amico leale. Finn Collins (stagioni 1-2), interpretato da Thomas McDonell : membro dei 100.

(stagioni 1-2), interpretato da : membro dei 100. Wells Jaha (stagioni 1-2), interpretato da Eli Goree : amico d’infanzia di Clarke e figlio del cancelliere Jaha.

(stagioni 1-2), interpretato da : amico d’infanzia di Clarke e figlio del cancelliere Jaha. Jasper Jordan (stagioni 1-4), interpretato da Devon Bostick : membro dei Cento, esperto di artiglieria e migliore amico di Monty.

(stagioni 1-4), interpretato da : membro dei Cento, esperto di artiglieria e migliore amico di Monty. Monty Green (stagioni 1-5), interpretato da Christopher Larkin : membro dei Cento, esperto di agricoltura.

(stagioni 1-5), interpretato da : membro dei Cento, esperto di agricoltura. Harper McIntyre (stagioni 1-5), interpretata da Chesey Reis : membro dei Cento, in seguito ha una relazione e un figlio con Monty.

(stagioni 1-5), interpretata da : membro dei Cento, in seguito ha una relazione e un figlio con Monty. Nathan Miller (stagioni 1-7), interpretato da Jarod Joseph : membro dei Cento.

(stagioni 1-7), interpretato da : membro dei Cento. Thelonious Jaha (stagioni 1-5), interpretato da Isaiah Washington : cancelliere dell’Arca.

(stagioni 1-5), interpretato da : cancelliere dell’Arca. Marcus Kane (stagioni 1-6), interpretato da Henry Ian Cusick : consigliere dell’Arca.

(stagioni 1-6), interpretato da : consigliere dell’Arca. Indra (stagioni 2-7), interpretata da Adina Porter : guerriera terrestre, diviene mentore di Octavia e fedele alleata del Popolo del Cielo.

(stagioni 2-7), interpretata da : guerriera terrestre, diviene mentore di Octavia e fedele alleata del Popolo del Cielo. Lincoln (stagioni 1-3), interpretato da Ricky Whittle : guerriero terrestre amato da Octavia.

(stagioni 1-3), interpretato da : guerriero terrestre amato da Octavia. Roan (stagioni 3-4), interpretato da Zach McGowan : principe della Nazione di Ghiaccio

(stagioni 3-4), interpretato da : principe della Nazione di Ghiaccio Lexa (stagioni 2-3), interpretata da Alycia Debnam- Carev : Comandante dei Terrestri, profondamente amata da Clarke.

(stagioni 2-3), interpretata da : Comandante dei Terrestri, profondamente amata da Clarke. Echo (stagioni 2-7), interpretata da Tasya Teles : spia della Nazione di Ghiaccio, si unisce al Popolo del Cielo ed intreccia una relazione con Bellamy.

(stagioni 2-7), interpretata da : spia della Nazione di Ghiaccio, si unisce al Popolo del Cielo ed intreccia una relazione con Bellamy. Gaia (stagioni 4-7), interpretata da Tati Gabrielle : figlia di Indra e ultima Custode della Fiamma.

(stagioni 4-7), interpretata da : figlia di Indra e ultima Custode della Fiamma. Emori (stagioni 3-7), interpretata da Luisa D’Oliveira : ragazza terrestre, fidanzata di John Murphy.

(stagioni 3-7), interpretata da : ragazza terrestre, fidanzata di John Murphy. Madi Griffin (stagioni 5-7), interpretata da Sara Labidi : ultima bambina sopravvissuta al secondo disastro nucleare, adottata da Clarke; diviene l’ultima Comandante dei Terrestri.

(stagioni 5-7), interpretata da : ultima bambina sopravvissuta al secondo disastro nucleare, adottata da Clarke; diviene l’ultima Comandante dei Terrestri. Charmaine Diyoza (stagioni 5-7), interpretata da Ivana Miličević : capitano della nave spaziale Eligius IV.

(stagioni 5-7), interpretata da : capitano della nave spaziale Eligius IV. Jordan Green (stagioni 6-7), interpretato da Shannon Hook : figlio di Monty e Harper.

(stagioni 6-7), interpretato da : figlio di Monty e Harper. Russel Lightbourne (stagioni 6-7), interpretato da JR Bourne : leader di Sanctum.

(stagioni 6-7), interpretato da : leader di Sanctum. Gabriel Santiago (stagioni 6-7), interpretato da Chuku Modu : leader dei Figli di Gabriel.

(stagioni 6-7), interpretato da : leader dei Figli di Gabriel. Hope Diyoza (stagione 6-7), interpretata da Shelby Flannery: figlia di Charmaine Diyoza.

Personaggi ricorrenti