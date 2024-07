The Bad Guy 2: quando esce, trama e novità nel cast

La seconda stagione di The Bad Guy esce fra pochi mesi in streaming. Intanto, Prime Video ha annunciato anche alcuni nuovi nomi nel cast

Fonte foto: Prime Video

Buone notizie per i fan in attesa ormai da due anni: la seconda stagione di The Bad Guy uscirà entro la fine del 2024. L’aggiornamento è stato confermato recentemente all’evento Prime Video Presents Italia 2024, occasione durante la quale sono anche stati forniti nuovi dettagli sul cast e sulla trama della stagione 2 della apprezzata serie italiana. La prima stagione ha fatto il suo debutto su Prime Video nel dicembre 2022: ecco cosa sappiamo invece del nuovo ciclo di episodi.

The Bad Guy 2: chi c’è di nuovo nel cast

Era già stato annunciato da qualche tempo che nel cast della seconda stagione di The Bad Guy ci sarebbe stato anche Stefano Accorsi. È notizia più recente, invece, che tra le new entry ci saranno anche Aldo Baglio (componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo) e Carolina Crescentini (nota soprattutto per Mare Fuori, Tutto chiede salvezza e Boris).

Nel cast tornano poi i protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi e, insieme a loro, anche Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania – già noti dalla prima stagione.

Creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, che l’hanno anche scritta insieme a Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti e Giordana Mari, la seconda stagione di The Bad Guy è prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri di Indigo Film. Si tratta di una coproduzione con Amazon MGM Studios, in associazione con Fifth Season e in collaborazione con Rai Cinema.

La trama e le prime foto di The Bad Guy 2

The Bad Guy ha come protagonista l’integerrimo pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro (interpretato da Luigi Lo Cascio) che, dopo essere stato condannato per mafia e dato per morto, ha scelto di diventare il "bad guy" che è stato ingiustamente accusato di essere e ha deciso di cercare giustizia muovendosi per strade, per così dire, non ufficiali.

La trama della stagione 2 ricomincerà dal punto esatto in cui è terminata la stagione 1. Stando a quanto dichiarato qualche tempo fa dai registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, i prossimi episodi avranno «una tonalità più intimista, emotiva e tragica» e seguiranno i protagonisti «nella loro lenta discesa in quella voragine in cui Bene e Male, Buoni e Cattivi si mescolano tra loro al punto da apparire indistinguibili».

Prime Video, nella breve sinossi diffusa in vista della stagione 2, parla invece di «un ponte tra passato e futuro in un racconto che unisce il crime con la dark comedy». Nei nuovi episodi, inoltre, emergeranno «segreti che stravolgeranno nuovamente la divisione tra buoni e cattivi».

Qui sotto, alcune foto della stagione 2 diffuse in anteprima dalla piattaforma di streaming.

Quando esce The Bad Guy stagione 2

La seconda stagione di The Bad Guy sarà disponibile in Italia su Prime Video dal 5 dicembre 2024.