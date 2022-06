Oggi esce The Boys 3: come prepararsi

L’attesa è finita: a due anni di distanza dall’ultima stagione, oggi, 3 giugno, esce su Prime Video la serie The Boys 3, un ritratto irriverente, divertente e violento di cosa accade quando i supereroi sono rinomati e venerati come celebrità e abusano dei propri poteri invece di usarli a fin di bene.

Basata sul fumetto bestseller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, la serie ha per protagonisti alcuni improvvisati vigilanti (the boys, appunto: i ragazzi), inclusi ex agenti della CIA e persone con superpoteri, che vogliono fermare i supereroi corrotti e portare in luce la verità sulla Vought, la potentissima società multimiliardaria che gestisce i super più famosi e intoccabili. Alla fine della seconda stagione il gruppo di vigilanti ha raggiunto in parte i propri scopi, pur con alcune tragiche perdite e vari bocconi amari da ingoiare, e si scioglie. Ma cosa accade ora?

The Boys 3: il riassunto della trama

Nella seconda stagione Patriota e Stormfront rapiscono Ryan. Il bambino, nato in seguito a una violenza sessuale di Patriota su Becca e poi fatto vivere in segreto lontano dal padre, viene salvato da Butcher e dalla sua squadra. Ne nasce uno scontro violento durante il quale Ryan, che non sa usare ancora bene i suoi poteri, ferisce gravemente Stormfront (che non muore) e uccide per sbaglio la madre.

In seguito a questo incidente Patriota sta per uccidere Butcher e Ryan, ma Meave riesce a fermarlo minacciandolo di rendere pubblico il video in cui si vede il super che lascia morire i passeggeri di un aereo di linea. Stormfront, imprigionata, viene dichiarata colpevole dell’attentato al Congresso e della diffusione del Composto V.

Patriota resta a capo dei Seven, pur mostrando segni di instabilità psicologica, e nella squadra vengono reintegrati Starlight ed A-Train. Con Ryan preso in custodia dalla CIA e la situazione ormai sotto controllo, i “boys" si sciolgono e tornano dalle loro famiglie. Nel finale, però, si scopre che la deputata Victoria Neuman, a capo di un ufficio per gli Affari super e per la quale Hughie ha appena iniziato a lavorare, è segretamente una super con intenti per nulla limpidi.

Nella terza stagione, stando a quanto rivelato dal trailer, Patriota continua a mostrare segni di instabilità, diventando spaventosamente imprevedibile. Per questo motivo, e anche perché la Vaught sta in realtà proseguendo nei suoi piani disonesti, il gruppo dei The Boys si riunisce dopo circa un anno di pausa e torna in azione. Puntando a una sorta di scontro alla pari, Butcher inizia a iniettarsi il composto V, che gli permette di ottenere poteri uguali a quelli di un super per alcune ore.

Quando escono le puntate di The Boys 3

Il 3 giugno escono in esclusiva su Prime Video solo i primi tre episodi della terza stagione di The Boys. Le successive puntate usciranno ogni venerdì, fino al finale di stagione in programma per l’8 luglio. L’orario del rilascio non è stato specificato dalla piattaforma di streaming, ma in genere è intorno alla mezzanotte.

