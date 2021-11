The Crown 5: ecco chi interpreta il principe William

Il casting per la quinta stagione di The Crown, l’appassionante serie sulla vita alla corte della Regina Elisabetta II nel Regno Unito, è quasi finito. Nella prossima stagione ci saranno nuovi personaggi oltre alla regina, il principe Carlo e Lady Diana, tra cui il principe William ai tempi della sua adolescenza.

Proprio il ruolo di William sarebbe finalmente stato assegnato dal casting, che continua nel mentre la produzione della serie televisiva sui reali inglesi è già iniziata. Il giovane principe sarà interpretato da Senan West, attore di 13 anni, ma soprattutto il figlio di Dominic West, cioè l’attore che nella quinta stagione di The Crown interpreta il Principe Carlo, dopo aver ereditato il ruolo da Josh O’Connor, che per la sua interpretazione ha vinto un Emmy. Per vedere le nuove puntate di The Crown i fan dovranno comunque avere pazienza: arriverà esattamente tra un anno in streaming su Netflix, cioè non prima di novembre 2022.

The Crown 5: la trama

La trama della quinta stagione della popolare serie televisiva non è stata ancora rivelata, ma sicuramente si concentrerà sulla storia della Corona inglese negli anni Novanta. La quarta stagione infatti si era concentrata sulle dimissioni di Margaret Tatcher, con la nomina a primo ministro di John Major, e sulle nozze e l’arrivo dei figli del principe Carlo e di Lady Diana.

Dato che The Crown racconta in ogni serie un decennio della corona inglese, stavolta toccherà al periodo 1990-2000, che per la famiglia reale è stato denso di avvenimenti. Si parlerà del rapporto tra Carlo e Diana, fino all’arrivo al divorzio nel 1996, e del rapporto coi figli: i principi William ed Harry. Non è ancora chiaro se la quinta stagione si chiuderà col divorzio nel 1996, oppure potrebbe parlare anche della tragica morte di Diana Spencer nel 1997.

The Crown 5: il cast

I casting per la quinta stagione di The Crown procedono e ormai si conoscono gli attori principali. La Regina Elisabetta sarà interpretata da Imelda Staunton, dopo aver avuto il volto di Claire Foy e Olivia Colman. Il principe Filippo sarà Jonathan Pryce, mentre la principessa Margaret è interpretata da Lesley Manville e il primo ministro John Major è Jonny Lee Miller.

Il principe Carlo invece è interpretato da Dominic West e proprio suo figlio 13enne, Senan West, vestirà i panni del figlio: il principe William. La principessa Diana sarà interpretata da Elizabeth Debicki e nei panni di Dodi Al Fayed ci sarà dall’attore de Il cacciatore di aquiloni Khalid Abdalla.

The Crown 5: quando arriva

Le riprese di The Crown 5 sono già iniziate e Netflix ha già annunciato l’arrivo in streaming sulla sua piattaforma: i fan della serie tv sui reali inglesi dovranno attendere novembre 2022 per i nuovi episodi.