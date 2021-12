The Gilded Age: la nuova serie in costume dell'ideatore di Downton Abbey

Chi ha amato le atmosfere, l’eleganza e gli intrighi di Downton Abbey, non potrà che apprezzare anche The Gilded Age. E non solo perché anche in questo caso si tratta di una serie tv in costume. I due prodotti televisivi hanno in comune anche il creatore, ovvero il regista e sceneggiatore inglese Julian Fellowes.

Impossibile sapere se con la nuova creazione Fellowes potrà eguagliare il grande successo della serie tv britannica conclusa nel 2015, per la quale nel 2011 ha anche vinto un Emmy per la migliore sceneggiatura. Le premesse, però, lasciano ben sperare. The Gilded Age si preannuncia come una storia avvincente, in cui avranno spazio anche imbrogli, sotterfugi familiari e guerre sociali. Se Downton Abbey era ambientata nello Yorkshire inglese tra il 1912 e il 1926, questa volta la trama si svolge a New York alla fine del XIX secolo.

Di cosa parla The Gilded Age: la trama

Il titolo della serie tv fa riferimento alla cosiddetta Gilded Age, il periodo della storia degli Stati Uniti che va dal 1870 al 1900 circa. Questi decenni furono caratterizzati da una rapida crescita economica ed espansione dell’industria, ma anche da povertà e disuguaglianza sociale: da una parte i salari crescevano, dall’altra milioni di immigrati negli Usa non riuscivano a trovare i soldi per vivere.

In questo contesto si svolge la storia della giovane Marian Brook, che nel 1882, dopo la morte del padre, lascia la Pennsylvania e si trasferisce a New York insieme alla domestica Peggy Scott, che è un’aspirante scrittrice. Ad accoglierle sono due zie altolocate, Agnes van Rhijn e Ada Brook. Senza volerlo, Marian si ritrova coinvolta in una guerra sociale tra le zie e i nuovi vicini di casa, il magnate delle ferrovie George Russell e sua moglie Bertha.

Chi recita in The Gilded Age: il cast

In The Gilded Age recita un cast notevole, nel quale figura anche Cynthia Nixon, che abbiamo già visto recentemente in And Just Like That. Sarà lei a interpretare una delle due zie, insieme a Christine Baranski.

La protagonista Marian è Louisa Jacobson, mentre Denée Benton veste i panni di Peggy. Morgan Spector (che ha recitato anche in Il complotto contro l’America) e Carrie Coon (già vista in The Leftovers) impersoneranno i coniugi Russell.

Quando esce The Gilded Age

La serie tv è ancora in produzione, dunque molte informazioni non sono ad oggi state diffuse. Quel che è certo è che il debutto di The Gilded Age avverrà il 24 gennaio su HBO.

Non è ancora dato sapere, però, se e quando avverrà la distribuzione in Italia. Per ora, quindi, non resta che essere pazienti.