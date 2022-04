The Handmaid's Tale: tutto sui nuovi episodi

Finalmente su Prime Video arrivano la terza e la quarta stagione di The Handmaid’s Tale. La serie, tratta dal romanzo Il racconto dell’ancella della scrittrice Margaret Atwood, ha esordito nel 2017 e immagina un futuro distopico in cui il tasso di fertilità è calato e negli Usa c’è un regime teocratico.

Su Prime Video erano già da tempo disponibili la prima e la seconda stagione della serie tv, mentre la terza e la quarta erano state mandate in onda per la prima volta in Italia sulla piattaforma on demand TIMVision rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Non si tratta quindi propriamente di “nuovi" episodi, anche se certamente lo sono per il pubblico di abbonati alla piattaforma di streaming Amazon. La vera novità sarà la quinta stagione di The Handmaid’s Tale. La notizia del rinnovo era arrivata già nel 2020, ma l’uscita non è certa: potrebbe avvenire entro la fine del 2022 oppure nel 2023.

La trama di The Handmaid’s Tale

Nel futuro distopico immaginato da Atwood nel romanzo, e rappresentato anche nella serie tv, al posto degli Stati Uniti esiste un regime chiamato Gilead, in cui la società è divisa in classi ed è guidata dagli uomini.

Alle donne non è permesso lavorare o leggere, ma nemmeno avere un conto in banca o usare denaro. In base al loro status, possono essere mogli dei comandanti, Ancelle, Marte o Zie. Le Ancelle sono le più giovani e fertili e vengono assegnate alle famiglie dei comandanti, dove subiscono stupri rituali per dare figli ai loro padroni.

Le Marte si occupano delle faccende domestiche, mentre le Zie dell’educazione delle Ancelle. L’intera società è rigidamente controllata da spie e guardie.

La protagonista è June Osborne, ribattezzata nella versione italiana Difred (nel senso di “di proprietà di Fred"). Nelle prime due stagioni viene prevalentemente raccontata la sua vita come Ancella nella casa del Comandante Fred Waterford e di sua moglie Serena Joy, intervallandola con flashback della sua vita di prima, da donna libera, nella quale aveva un marito e una figlia piccola, Hanna.

Quando June è diventata Ancella, la bambina le è stata tolta ed è stata data in adozione a una famiglia di Comandanti. Nella seconda stagione la protagonista riesce a ritrovarla ed è determinata a portarla in salvo. Nel frattempo, June resta incinta e partorisce: la neonata viene data a Serena Joy.

Cosa accade nei nuovi episodi

Nella terza e nella quarta stagione di The Handmaid’s Tale hanno un ruolo sempre più importante nella trama i tentativi di fuga di June, individuali e collettivi. Un altro elemento caratteristico delle due stagioni presto in arrivo su Prime Video sono i riferimenti ai rapporti diplomatici di Gilead con altri Paesi, tra cui il confinante Canada. Qui si trovano molti rifugiati da Gilead, ma soprattutto i parenti di chi vive ancora nella dittatura teocratica. Tra questi c’è anche il marito di June.

Quando escono The Handmaid’s Tale 3 e 4

Tutte le puntate della terza e della quarta stagione di The Handmaid’s Tale saranno disponibili su Prime Video dal 29 aprile 2022.

Iscriviti a Prime Video per vedere i nuovi episodi di The Handmaid’s Tale