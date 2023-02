The Last of Us, come vedere gratis il primo episodio

È solo gennaio e il finale non è ancora andato in onda, ma per molti The Last of Us è già la serie migliore del 2023. In effetti la critica è stata molto generosa e ne ha elogiato l’alta qualità. Per il Guardian è «disperatamente commovente, una miscela fenomenale di horror e tanto cuore», mentre secondo Rolling Stone «diventerà una pietra miliare per tutto il mondo dell’entertainment audiovisivo». La serie viene trasmessa da Sky e in streaming su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, ma il primo episodio è visibile da tutti gratuitamente.

Cosa si dice di The Last of Us

Tratta dall’omonimo videogioco cult firmato Naughty Dog per le piattaforme PlayStation, la serie HBO è creata da Craig Mazin (che in passato ha già messo la firma sulla serie Chernobyl) e da Neil Druckmann (già dietro al successo del videogioco). Come ha scritto il The Washington Post, la serie riesce a rimanere fedele al videogioco «e colpisce allo stesso modo», emozionando e sconvolgendo fino alle lacrime. Una sfida non semplice e che mai nessuno aveva compiuto con successo così eclatante. Non a caso per Esquire questa serie diventerà «un manuale d’istruzioni per tutti i futuri adattamenti di questo genere».

Di cosa parla The Last of Us

La trama di The Last of Us è ambientata in un 2023 post apocalittico, vent’anni dopo la distruzione della civiltà moderna a causa della diffusione di un fungo che contamina gli esseri umani rendendoli zombie. I protagonisti sono Joel, un sopravvissuto alla devastazione, ed Ellie, una ragazzina di 14 anni. Il primo viene incaricato di aiutare la seconda a uscire da una zona di quarantena tenuta sotto stretta sorveglianza. I due si troveranno a dover attraversare gli Stati Uniti insieme, dipendendo l’uno dall’altra per sopravvivere: un viaggio difficile e straziante in un Paese selvaggio e desolato.

Attori protagonisti di The Last of Us

I protagonisti di The Last of Us sono interpretati da Pedro Pascal (che riveste appunto il ruolo di Joel) e Bella Ramsey (Ellie). Nel cast ci sono inoltre Gabriel Luna (nei panni di Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), Elaine Miles (Florence), Ashley Johnson e Troy Baker.

The Last of Us è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, Naughty Dog ed è co-prodotta da Sony Pictures Television. Nel team di produzione ci sono Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan e Rose Lam.

Come vedere gratis in streaming The Last of Us

Come accennato, la serie The Last of Us sta uscendo in Italia in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti su Sky e in streaming su NOW: ha debuttato il 16 gennaio ed esce un nuovo episodio ogni settimana (le puntate sono in tutto nove). Sky ha però deciso di mettere a disposizione di chiunque la prima puntata di The Last of Us: dal 27 gennaio è infatti possibile vederla in streaming gratis sul canale Youtube di Sky. Un’iniziativa promozionale apprezzata, evidentemente, dal momento che nei primi tre giorni sono già state superate le 510mila visualizzazioni.