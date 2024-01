The Last of Us 2, nuove aggiunte al cast

Fonte foto: Sky/HBO

Alla cerimonia del Golden Globe 2024 (dalla quale The Last of Us, a dispetto delle nomination, è tornata a casa a mani vuote) Pedro Pascal si è presentato con una evidente fasciatura a un braccio: colpa di una caduta, ha spiegato alla stampa. A quanto pare però l’infortunio non causerà ulteriori rallentamenti nella produzione della seconda stagione di The Last of Us, il cui inizio delle riprese resta fissato per febbraio. Intanto si sono susseguiti due annunci molto attesi dai fan in merito al cast dei nuovi episodi: Abby e Jesse hanno finalmente un volto.

Chi c’è di nuovo nel cast di The Last of Us 2

Come sa bene chi ha giocato al videogioco da cui è tratta la serie HBO creata da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (The Last Of Us), Jesse e Abby saranno due personaggi particolarmente importanti nei prossimi sviluppi della trama.

È notizia di questi giorni che Jesse sarà interpretato da Young Mazino, che ha recentemente vestito i panni di Paul Cho nella serie Beef – Lo scontro (visibile su Netflix). Abby, invece, avrà il volto di Kaitlyn Dever, già candidata all’Emmy e vista in Dopesick e Unbelievable. Isabela Merced sarà Dina.

«Niente conta più del talento e siamo entusiasti di avere Kaitlyn che si unisce a Pedro, Bella e al resto della nostra famiglia», hanno detto Mazin e Druckmann in una nota stampa, sottolineando che durante il processo di casting, così come per la prima stagione, hanno cercato attori e attrici «che incarnassero l’anima dei personaggi nel materiale originale».

Chi sono Jesse e Abby (spoiler)

Abby è una soldata molto abile ed è la figlia del chirurgo che Joel ha ucciso per salvare Ellie nel finale della prima stagione di The Last of Us. Diffidente e dura, è disposta a tutto per difendere chi ama. Jesse invece è un amico di Ellie ed è l’ex fidanzato di Dina

Quando esce The Last of Us 2

Al momento non ci sono informazioni precise sull’uscita di The Last of Us 2, che in Italia verrà trasmessa su Sky e in streaming su NOW (dove si può recuperare la prima stagione). I nuovi episodi sono attesi per il 2025.

The Last of Us avrà degli spin-off?

Come se la carne al fuoco non fosse già abbastanza, è stata menzionata anche la possibilità di realizzare uno spin-off di The Last of Us. Al momento non c’è nulla di certo. L’idea è stata avanzata inizialmente da Nick Offerman che, rispondendo a una domanda della stampa, ha detto che sarebbe effettivamente possibile continuare a raccontare la storia di Frank e Bill, apparsi nel terzo episodio della prima stagione.

«Bella domanda, ma dovresti porla a qualcuno con una retribuzione più alta della mia», ha detto l’attore ai microfoni di Deadline. «Certamente l’idea è stata avanzata. Penso che potremmo creare un’intera miniserie prequel sulle loro vite prima che si incontrassero. Potrebbe essere un musical. Non siamo a corto di idee. Vedremo cosa inventeranno Craig e Neil».

Nemmeno Craig Mazin in passato ha chiuso le porte alla possibilità di realizzare uno spin-off, ma al momento non ci sono conferme né informazioni che lascino intendere che l’idea è davvero sul tavolo.