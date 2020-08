The Mandalorian 2, il primo trailer arriverà a breve

Sappiamo per certo che la prima puntata di The Mandalorian 2 verrà trasmessa a ottobre su Disney+, ma per il momento ancora non sappiamo la data precisa. La serie TV ha avuto un grande successo e la volontà di Disney di pubblicare un episodio a settimana ha permesso di creare ancora più hype intorno alla fiction. Al momento The Mandalorian 2 è sicuramente una delle serie TV più riuscite inerenti al mondo di Star Wars e la seconda stagione dovrà dare risposte concrete a tanti filoni lasciati aperti dai primi episodi.

Quanto tempo bisognerà ancora aspettare per conoscere la data esatta di uscita di The Mandalorian 2? Molto probabilmente meno di quanto possiamo immaginare. Secondo alcuni rumor provenienti negli Stati Uniti, Disney è pronta a mostrare il primo trailer della seconda stagione della serie TV proprio in questi giorni sui propri canali negli USA. Secondo alcune fonti affidabili, il canale scelto dovrebbe essere ESPN, durante la pausa tra primo e secondo tempo di gara 2 dei playoff tra Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. Se non sarà nella notte italiana tra giovedì e venerdì, l’appuntamento con il primo trailer sarà rimandato solo di qualche giorno e potrebbe essere mostrato su ABC, altro canale che fa parte della grande famiglia Disney.

The Mandalorian 2, anticipazioni sulla trama

Di che cosa parlerà la seconda stagione di The Mandalorian 2? Difficile fare delle previsioni, tutti i protagonisti, sceneggiatori e attori che hanno lavorato alla seconda stagione hanno le bocche cucite. Sicuramente continuerà il viaggio del protagonista insieme a Baby Yoda, ma ci potrebbero essere anche dei colpi di scena.

Quanto esce The Mandalorian 2

Rispetto a moltissime altre serie TV, The Mandalorian 2 non ha avuto ripercussioni a causa del Coronavirus. Le riprese, infatti, sono state concluse poco tempo prima dello scoppio della pandemia mondiale e l’uscita è stata confermata per ottobre. Non si conosce il giorno esatto, ma il primo trailer dovrebbe mostrare la data di uscita del primo episodio della seconda stagione.

Come vedere in streaming The Mandalorian

Se volete recuperare la prima stagione di The Mandalorian dovete essere abbonati a Disney+ e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma. Per vedere The Mandalorian in streaming bisogna lanciare Disney+, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato alla serie TV. Si aprirà la scheda dedicata a The Mandalorian e si potrà scegliere da quale puntata ricominciare a vedere la serie TV.