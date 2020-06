Quando esce The Mandalorian 2

In tempi di pandemia anche il cinema e le serie Tv si fanno in smart working e, per le produzioni più fortunate, non ci saranno ritardi significativi nella presentazione delle nuove stagioni. Sarà così, ad esempio, per il live-action The Mandalorian 2 per il quale il produttore esecutivo Jon Favreau ha confermato la data di uscita.

E questa è un’ottima notizia per i fan della saga di Star Wars, che hanno letteralmente divorato le otto puntate della prima stagione su Disney+. E, indirettamente, è un’ottima notizia anche per il neonato servizio di streaming Disney+ che aveva proprio in questa serie una delle sue punte di diamante. Trattandosi di un live-action, quindi di episodi girati con attori in carne ed ossa, in molti avevano temuto che la pandemia e il conseguente lockdown avrebbe potuto bloccare le riprese di The Mandalorian 2 ma, per fortuna, le cose sono andate diversamente.

The Mandalorian 2: quando esce

La fortuna di The Mandalorian 2 è stata il fatto che le riprese dei nuovi episodi erano già state concluse poco prima del lockdown e, di conseguenza, si era già passati alle fasi di postproduzione, effetti speciali e montaggio degli episodi già girati. Tutto lavoro che si fa al computer, volendo anche da casa. “Siamo stati abbastanza fortunati da finire le riprese prima del lockdown – ha dichiarato Favreau in un’intervista alla stampa americana – e così grazie alle tecnologie di ultima generazione di Lucasfilm e Industrial Light & Magic siamo stati in grado di fare tutto l’editing e gli effetti speciali da remoto“. Lo smartworking, quindi, applicato all’industria del cinema. Il risultato? The Mandalorian 2 uscirà a ottobre su Disney+, come previsto e nonostante tutte le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Come vedere The Mandalorian

Per chi vuole recuperare The Mandalorian in attesa dell’arrivo della seconda stagione, lo può fare iscrivendosi a Disney+ e utilizzando uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma. Come la maggior parte dei servizi di video streaming, anche Disney+ necessita di un abbonamento mensile. Per vedere la prima stagione di The Mandalorian sul TV o in streaming, bisogna installare l’app del servizio di video streaming sul proprio dispositivo, accedere con le proprie credenziali e premere sul banner dedicato alla serie TV. Si aprirà una schermata con gli otto episodi e premendo sul tasto “Play” partirà la riproduzione.