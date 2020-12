The Mandalorian: il dietro le quinte

Disney + è una delle principali piattaforme di video streaming presenti in Italia. Il suo successo è dovuto ai tanti contenuti disponibili, molti di questi originali. Tra questi spiccano i making of, ovvero i documentari che raccontano come nasce un’idea, una trama o un film di animazione di successo.

Nella piattaforma questo format è stato prodotto per i contenuti Pixar e Disney, ma ora, proprio in occasione del Natale, il servizio ha deciso di fare un bel regalo a tutto il suo pubblico. Dal 25 dicembre è disponibile lo speciale di Natale dedicato alla famosa serie ispirata a Star Wars. Si chiama “Dietro le Quinte Stagione 2” e racconta come sono state costruite le più belle scene della seconda stagione di The Mandalorian. L’ultima puntata della seconda stagione, dal titolo “Capitolo 16: il salvataggio” è stata trasmessa il 18 dicembre e ha creato un grande clamore ed entusiasmo tra i fan di Guerre Stellari. Lo speciale, quindi, è un tassello che si aggiunge a questo bellissimo racconto, perfetto da guardare durante le vacanze di fine anno.

The Mandalorian: tutto sullo speciale di Natale

I giorni di vacanza sono un’occasione unica per recuperare vecchie serie tv o guardare nuovi contenuti. E Disney + ha rilasciato diversi show il giorno di Natale. Tra questi spicca lo speciale della seconda stagione di The Mandalorian.

Nella puntata registi e cast mostreranno cosa si nasconde dietro ogni scena, a partire dal ritorno del cacciatore di taglie Boba Fett al debutto di Ahsoka Tano. The Mandalorian 2 ha mantenuto accesa la curiosità dei fan, settimana dopo settimane e lo speciale rappresenta una sorta di ciliegina sulla torta.

Ci saranno anche tanti video ripresi direttamente dal set forniranno informazioni esclusive sulla lavorazione, le tecnologie e i metodi usati.

Tutti gli altri episodi di Disney Gallery – The Mandalorian

Il contenuto speciale fa parte della docu-serie “Disney Gallery” presente su Disney + con altri otto episodi incentrati proprio sul making of dello show. Qui, Jon Favreau conduce interviste agli interpreti e altri professionisti che hanno lavorato al progetto, porta il pubblico dietro le quinte ed esplora tutto ciò che gli spettatori non vedono al momento della narrazione.

Ecco i titoli degli episodi della durata di circa 30 minuti ciascuno:

La regia

L’eredità

Il cast

Tecnologia

Effetti pratici

Process

Score

Connections

E a questi si aggiunge quindi anche lo speciale della seconda stagione, premiata agli Emmy Awards.

Per guardare quindi lo speciale basta accedere alla piattaforma di streaming e cercare il contenuto Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian e selezionare l’ultimo contenuto della lista, ovvero lo speciale sulla seconda stagione.