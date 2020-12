The Mandalorian 2: tutte le citazioni di Star Wars

In attesa di guardare l’ultimo capitolo di The Mandalorian 2, che verrà trasmesso su Disney + il 18 dicembre 2020, ci sono alcuni punti delle precedenti puntate da approfondire. Infatti, agli occhi più attenti non sono certo sfuggiti i continui rimandi alla saga cinematografica Star Wars.

Dopo il successo della prima stagione, The Mandalorian 2 è uscito su Disney + il 30 ottobre 2020. La prima stagione ha avuto un seguito enorme. Si tratta della prima serie live action ambientata nel mondo di Guerre Stellari e le vicende si svolgono cinque anni dopo quelle narrate nel film Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima delle vicende de Il risveglio della Forza. Al centro della storia ci sono alcuni personaggi ispirati all’immaginario di Star Wars, tra questi Baby Yoda, che ha subito conquistato il pubblico ma anche Din Djarin, il mandaloriano cacciatore di taglie. La serie tv gioca molto con il suo pubblico, infatti non mancano le citazioni alla saga cinematografica.

The Mandalorian 2: le citazioni a Star Wars delle prime puntate

La prima puntata è stata resa disponibile da Disney + il 30 ottobre e si intitola Capitolo 9: Lo Sceriffo. Qui non mancano i riferimenti temporali, come quello sulla caduta dell’Impero e l’odio per gli stormtrooper. Infatti, già nella prima puntata appaiono dei murales che li ritraggono. Questo permette al pubblico di orientarsi nel tempo e inquadrare meglio come e quando si svolge la seconda stagione.

Ma una delle “apparizioni” che ha generato più entusiasmo è l’armatura di Boba Fett, personaggio che ritorna nella serie tv. E non sarà certo l’unico: rivedremo anche Bo-Katan e Ahsoka Tano.

Insomma, già dalla prima puntata di The Mandalorian 2 c’è un forte richiamo alla saga cinematografica.

Nonostante tutti i capitoli siano colmi di riferimenti, è nel Capitolo 11: l’Erede che troviamo alcune vecchie conoscenze di Star Wars. Tra questi spiccano i Mon Calamari, tra le specie aliene maggiormente coinvolte durante la fase di ribellione all’impero. Comparvero inizialmente nel film Il Ritorno dello Jedi. Inoltre, l’Erede è uno degli episodi principali per comprendere la società dei mandaloriani e gli intrecci narrativi tra i film e la serie.

Le citazioni sarebbero infinite ma terminiamo con quella del Capitolo 14: La Tragedia. Al pubblico appassionato di Guerre Stellari non è certo sfuggita la vecchia citazione di Jango Fett: “Sono solo un semplice uomo che cerca di costruirsi la sua strada nell’universo.”

La frase viene ripetuta da Boba Fett a Din Djarin in The Mandalorian, ma il personaggio in questo caso aggiunge “come mio padre prima di me” facendo proprio un chiaro riferimento a Jango Fett.

Baby Yoda non è Yoda

Quella che troviamo nel quinto episodio, corrispondente al Capitolo 13 della serie e intitolato La Jedi è più una rivelazione, che non una citazione. La notizia ha scatenato stupore – e anche un certo disappunto – in tanti fan che volevano vedere in Baby Yoda (come viene affettuosamente soprannominato) una versione più giovane dell’omonimo maestro Jedi di Star Wars.

In realtà Baby Yoda – o meglio The Child – non è affatto Yoda, anche se appartiene alla sua stessa specie. Le sue sembianze all’inizio hanno tratto in inganno e hanno fatto “sognare” tanti fan. In realtà il suo nome è Grogu ed è l’unico, oltre a Din Djarin, che compare in tutti gli episodi della serie.

Entrambe le stagioni di The Mandalorian sono disponibili sulla piattaforma di streaming Disney + e l’ultima puntata andrà in onda il 18 dicembre 2020. Chissà quali citazioni di Star Wars ci saranno al suo interno.