The One Piece, su Netflix arriva una nuova serie anime

Fonte foto: Netflix

Il 2023 è stato un anno decisamente interessante per i fan di One Piece. Prima c’è stata l’uscita su Netflix della serie live action, che ha riscosso grande successo, e poi, a pochi giorni da Capodanno, è stato il turno di un annuncio inaspettato. La piattaforma di streaming ha infatti comunicato che ospiterà «un nuovissimo adattamento anime del manga One Piece direttamente dalla mano del maestro Eiichiro Oda», ha fatto sapere Netflix sui suoi canali social. Il manga scritto dal maestro Oda, che non si è ancora concluso e ha già venduto oltre 510 milioni di copie in tutto il mondo, ha festeggiato il suo venticinquesimo anniversario nel luglio 2022 ed è già stato adattato nella serie anime per la tv in onda dal 1999, prodotta da Toei Animation.

One Piece, cosa sappiamo del nuovo anime

La nuova serie anime si intitola The One Piece e sarà prodotta da WIT Studio, che ha già lavorato su SPY x FAMILY e sulle prime tre stagioni di L’attacco dei giganti. La storia riproporrà quella dell’iconica saga del Mare Orientale, ma non sarà una semplice riproposizione della serie anime già esistente.

In una nota stampa è stato infatti specificato che questa nuova serie anime «si distinguerà dalla serie anime televisiva» e che l’intenzione è quella di offrire agli spettatori «un’esperienza inedita e allo stesso tempo familiare utilizzando tecnologie visive all’avanguardia per reinventare le avventure di Luffy nella cornice della popolare saga del Mare Orientale». Al momento non sono disponibili altre anticipazioni sul progetto.

Quando esce il nuovo anime The One Piece

The One Piece è attualmente in fase di produzione e sarà disponibile in streaming in esclusiva su Netflix: è un ulteriore tassello della collaborazione con Shueisha, Fuji Television Network e Toei Animation Co., che producono questa nuova serie anime. La data di uscita su Netflix non è ancora stata annunciata.

Dove vedere Monsters

La serie anime The One Piece non è l’unico nuovo adattamento delle opere del maestro Eiichiro Oda: un altro manga da lui creato è appena stato trasposto in anime per la prima volta. Si tratta di Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation, basato su una storia manga che Oda ha realizzato quando aveva solo 19 anni. Oda è nato nel 1975 e il suo manga di maggiore successo, One Piece, ha debuttato nel 1997, quando aveva 22 anni.

L’adattamento anime Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation «fornisce ai fan l’opportunità unica di scoprire il prematuro genio creativo di Oda, offrendo una nuova prospettiva sulle sue abilità di narrazione e uno scorcio nel suo mondo immaginario», ha fatto sapere Netflix in una nuota stampa. Il protagonista della storia è il samurai Ryuma che resta intrappolato in un mondo stravolto da un drago in grado di scatenare un caos catastrofico sulla Terra. L’anime è atteso su Netflix a gennaio 2024.