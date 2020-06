The Politician 2: dal 19 giugno la seconda stagione su Netflix

The Politician, la dark comedy che ha appassionato il pubblico di Netflix, tornerà con una seconda stagione composta da 7 episodi. Chi ancora non la conosce può guardare il trailer che, fin dalle prime scene, rivela scene esilaranti e le dinamiche tipiche delle commedie americane di successo.

D’altronde il creatore è Ryan Murphy, lo stesso di Glee e American Horror Story. Netflix ha lottato per ottenere la serie, offrendo 300 milioni di euro e sconfiggendo così altre piattaforme concorrenti come Hulu e Amazon Prime Video. Grazie all’offerta ha potuto distribuire la prima stagione e ora si prepara a trasmettere la seconda. Oltre alla sceneggiatura veloce e coinvolgente, un altro punto di forza è rappresentato dal cast caratterizzato da talenti emergenti e star di Hollywood. Il protagonista è sempre lui, Payton che con le sue ambizioni politiche regalerà scene divertenti, ironiche ma anche ricche di spunti di riflessione. La seconda stagione verrà pubblicata il 19 giugno 2020.

The Politician 2: trailer e trama

Il trailer di The Politician 2 ci catapulta a qualche anno più in là rispetto alla prima stagione. Infatti, nei primi episodi il protagonista Payton era un ragazzo che ambiva a diventare il futuro Presidente degli Stati Uniti e che, ancora studente, lottava per essere eletto come Presidente del Corpo Studentesco della sua scuola e spianarsi così la strada verso il successo.

Ora Payton è cresciuto e nella seconda stagione si candida per diventare Senatore dello Stato di New York. Il punto principale della sua campagna sarà lo sviluppo della metropolitana di New York. Nella sua squadra ci saranno vecchi e nuovi compagni, tra cui Astrid, Skye, James, McAfee e l’immancabile Alice. Per raggiungere l’obiettivo dovrà sconfiggere l’avversaria per eccellenza, una veterana della politica: Dede Standish.

Lei ambisce alla rielezione, che giudica un gioco da ragazzi, ma si ritrova a dover lottare contro Payton, un ragazzo molto ambizioso che farà di tutto per frenare la sua corsa al Senato. Nella seconda stagione non mancheranno i dialoghi divertenti e i colpi di scena. I due avversari lavoreranno per scovare e rivelare a tutti le bugie e i segreti dell’altro in modo da rovinarne la reputazione pubblica. Il trailer ci suggerisce questo clima frenetico, tipico delle elezioni americane. Per scoprire tutti i retroscena si dovrà aspettare il 19 giugno 2020 e vedere la seconda stagione di The Politician.

Come vedere la seconda stagione di The Politician su Netflix

Le sette puntate di The Politician 2 verranno rilasciate tutte insieme su Netflix alle ore 9:00 del 19 giugno. Per vedere in streaming la seconda stagione della serie TV è necessario essere abbonati a Netflix e usare uno dei dispositivi supportati. Per farlo bisogna aprire l’app della piattaforma di video streaming, premere sul banner di The Politician che sarà presente in homepage e far partire la riproduzione della prima puntata della seconda stagione.

Gli utenti potranno guardare The Politician 2 in streaming sia con il doppiaggio in italiano, sia con in lingua originale con i sottotitoli in italiano.