The Rig, confermata la seconda stagione

«Siamo rimasti entusiasti della risposta del pubblico alla prima stagione e non vediamo l’ora di tuffarci di nuovo nella seconda, continuando il viaggio dei nostri personaggi con un cast di grande talento e il team creativo». Con queste parole Derek Wax, managing director di Wild Mercury, ha commentato il rinnovo della seconda stagione di The Rig, epico thriller soprannaturale visibile in streaming su Prime Video. La serie Original britannica di successo è prodotta da Wild Mercury Productions, creata da David Macpherson e diretta da John Stricklan.

The Rig: la trama

The Rig ha per protagonisti alcuni lavoratori di una remota piattaforma petrolifera scozzese: stanno per fare ritorno sulla terraferma quando una inspiegabile nebbia li avvolge e forze soprannaturali si manifestano.

Nel finale della prima stagione gli elicotteri hanno portato l’equipaggio sopravvissuto del Kinloch Bravo in una nuova posizione. Ma nuovi pericoli li attendono. Oltre ad affrontare le conseguenze emotive e fisiche di ciò che hanno vissuto, l’equipaggio dovrà ancora avere a che fare con cospirazioni, conflitti e nuove minacce che arrivano dalle profondità degli oceani.

«Il mio obiettivo è sempre stato quello di costruire una storia che parta dalla Scozia, ma parli a un pubblico globale di temi globali», ha commentato David Macpherson, scrittore e creatore, che per la seconda stagione promette «ancora più colpi di scena ed emozioni».

Il cast di The Rig 2

Nel cast di The Rig 2 ci saranno diversi nuovi interpreti (non ancora annunciati) che si uniranno alla squadra, ma gli spettatori vedranno comunque molti volti già conosciuti nella prima stagione: Iain Glen (già visto in Game of Thrones – Il Trono di Spade), Martin Compston (noto per Line of Duty), Emily Hampshire (Schitt’s Creek) e Rochenda Sandall (Criminal: UK).

Nel cast tornano anche Owen Teale (Game of Thrones – Il Trono di Spade), Mark Addy (Game of Thrones – Il Trono di Spade), Molly Vevers (The Spanish Princess), Abraham Popoola (Crudelia) e Stuart McQuarrie (Des). Derek Wax è executive producer per Wild Mercury, insieme a David Macpherson e John Strickland. La produttrice è Suzanne Reid e il coproduttore è Matt Brown.

«Non vediamo l’ora di dare il bentornato a Iain, Martin ed Emily, e scoprire quello che lo scrittore e creatore David Macpherson ha in serbo per il team Kinloch Bravo», ha detto Dan Grabiner, head of Originals UK & Northern Europe, Prime Video.

Cosa sappiamo di The Rig 2

L’inizio delle riprese di The Rig 2, che avverranno in Scozia, è previsto nel corso del 2023. La nuova serie sarà disponibile su Prime Video, ma la data di uscita non è ancora nota.

