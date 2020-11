The Umbrella Academy è stata rinnovata per una terza stagione

Netflix attraverso le sue pagine social ha annunciato una grande notizia per i fan di The Umbrella Academy: la terza stagione arriverà in streaming sulla piattaforma. Anche se i rumor erano ormai insistenti, il pubblico attendeva da tanto tempo la conferma che è arrivata su Twitter e negli altri canali della compagnia.

Le riprese dovrebbero iniziare a febbraio 2021, a patto che la situazione legata al Covid-19 migliori. Le nuove puntate dovranno rispondere a tante domande lasciate in sospeso finora. Una delle più importanti girano attorno alla nascita della Sparrow Academy, all’identità e al passato del padre e il ruolo di Ben nella compagnia. Insomma, le questioni irrisolte sono davvero tante e l’universo della serie tv può ampliarsi ulteriormente. D’altronde, negli ultimi mesi girano alcune indiscrezioni sulla produzione di uno spinoff dedicato al personaggio di Klaus. Nell’attesa di eventuali conferme, non resta che attendere la nuova stagione che dovrebbe uscire alla fine del 2021.

The Umbrella Academy 3: cosa sappiamo finora?

La seconda stagione di The Umbrella Academy è uscita su Netflix a luglio 2020 e ha svelato le sorti dei sette fratelli Hargreeves. Nella seconda stagione si sono riuniti per salvare il mondo dall’apocalisse grazie ai loro superpoteri. Il capitolo ha avuto un riscontro davvero positivo e ciò ha portato Netflix e tutta la produzione a rinnovare il contenuto per un’altra stagione.

Le nuove puntate saranno probabilmente dieci, proprio come quelle della seconda stagione e saranno, ancora una volta, ispirate al fumetto da cui è tratta l’intera saga scritto da Gerard Way, il fondatore della band My Chemical Romance.

I protagonisti saranno ancora loro: Klaus (Robert Sheehan), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Cinque (Aidan Gallagher), Ben (Justin H. Min) e Vanya (Ellen Page).

The Umbrella Academy: come è finita la seconda stagione

La seconda stagione è terminata con il successo dei fratelli Hargreeves: hanno fermato l’apocalisse in programma a Dallas negli anni Sessanta e sono tornati nel 2019. Gli episodi del passato hanno però modificato il futuro e portato alla creazione di una linea temporale in cui Sir Reginald è il fondatore della Sparrow Academy invece che della Umbrella Academy e Sei, il fratello morto, è in realtà vivo e pronto a seminare il panico.

The Umbrella Academy 3: come si svilupperà la trama

Lo showrunner ha anticipato che nella prossima stagione si indagherà maggiormente sull’origine di Sir Reginald: chi è e qual è la sua missione? Inoltre, si cercherà di capire qual è stato il destino degli altri 36 bambini.

In poche parole, il nuovo capitolo della saga scaverà per capire qual è il passato dei fratelli e del loro padre, ma per conoscere ulteriori dettagli dobbiamo attendere le informazioni ufficiali che usciranno nei prossimi mesi.

Per il momento è possibile guardare le prime due stagioni di The Umbrella Academy su Netflix.