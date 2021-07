The Walking Dead 11: abbiamo la data di uscita ufficiale

La stagione finale di The Walking Dead, l’undicesima e pare conclusiva stagione della serie tv horror, post apocalittica amata da milioni di fan in tutto il mondo andrà in onda il 22 agosto. In Italia, come di consueto la vedremo su Fox il giorno dopo: il 23 agosto. Il teaser trailer è online è anticipa il ritorno dei Mietitori.

Quella che vedremo a partire dal 23 agosto in Italia è la prima parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead che dopo anni e centinaia di episodi appassionanti inizia la sua epica, indimenticabile fine serie dei sopravvissuti all’invasione di Zombie. Tra l’altro in questo undicesimo capitolo di The Walking Dead verrà introdotto un personaggio molto amato del fumetto di Robert Kirkman che esattamente un anno fa ha concluso la storia. Il personaggio è Mercer che in The Walking Dead 11 ha il volto Michael James Shaw. Da fine agosto prepariamoci a questa epica, prima parte, di conclusione della serie.

The Walking Dead 11: chi è Mercer?

Al termine del teaser trailer diffuso in questi giorni dalla rete televisiva americana AMC fa capolino con una splendida armatura rossa: Mercer.

Mercer, interpretato da Michael James Shaw è un personaggio molto amato dai fan dei fumetti di Robert Kirkman. Mercer è comandante dell’esercito del Commonwealth, un marine che ha nella sua armatura rossa e nella coppia di asce che brandisce con padronanza, le sue caratteristiche principali. Lo abbiamo già incontrato al termine della decima stagione di The Walking Dead nell’episodio Una morte certa. Ricordiamo un gruppo di soldati, con armature bianche, il nuovo ordine mondiale fare ingresso sul finale della decima stagione, per essere protagonista in quella che ci terrà compagnia da questo fine agosto in poi.

The Walking Dead 11: trama e curiosità

I sopravvissuti hanno affrontato di tutto: demoni del passato, minacce crescenti e le amicizie e relazioni sono state messe davvero allo stremo dai danni collaterali provocati dall’apocalisse. Dopo la carneficina e la devastazione dei Sussuratori, Alexandria è gravemente compromessa. Tutti lottano per fortificarla, ma la città ospita più persone di quante potrebbe. Tutti, compresi i sopravvissuti dalla caduta del Regno e dell’Incendio di Hilltop, insieme a Maggie e al nuovo gruppo dei Custodi dovranno trovare la forza per salvaguardare la loro vita tra fame e frustrazione. La disperazione è nel tunnel, ma in fondo si vede una luce di speranza: l’esercito del Commonwealth.

La minaccia dei Mietitori sarà comunque presente anche in questa undicesima stagione di The Walking Dead.

La stagione undici ha 24 episodi e sarà divisa in tre parti: inizierà a fine agosto 2021 per terminare nell’autunno 2022.

Mercer appare per la prima volta nel numero 177 del fumetto e diventa un fidato alleato di Rick Grimes. Sempre nel fumetto Mercer è guardia del corpo della figlia del governatore del Commonwealth.