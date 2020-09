The Walking Dead: commissionato spin-off con Daryl e Carol

Nonostante la serie tv The Walking Dead sia in dirittura d’arrivo con la sua undicesima stagione, che sarà anche quella conclusiva, non mancano le indiscrezioni legate ad altri contenuti ispirati ai personaggi del famoso show.

Una delle ultime notizie riguarda proprio i co-protagonisti, Daryl Dixon e Carol Peletier. È stato infatti annunciato uno spin-off dedicato alla coppia. Puntata dopo puntata, i due personaggi sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico, creando un loro piccolo fanclub. I due interpreti Norman Reedus e Melissa McBride si sono detti davvero felici per questa decisione e hanno espresso pubblicamente le loro impressioni. La serie tv è stata annunciata ufficialmente da AMC, network e casa produttrice di tutti i titoli che appartengono al franchise zombie, le cui vicende sono tratte dai fumetti di Robert Kirkman. Vediamo quali sono state le prime impressioni degli attori e quando potremo vedere il nuovo contenuto anche in Italia.

The Walking Dead: i commenti degli attori

L’annuncio è arrivato il 9 settembre dai canali ufficiali della casa produttrice AMC: Daryl e Carol avranno una serie tutta per loro, che si aggiunge al fortunato franchise. Sono infatti in cantiere un altro spin-off intitolato The Walking Dead: World Beyond e ben tre film incentrati su un altro amatissimo personaggio, Rick Grimes.

Lo show su Daryl e Carol sarà prodotta a partire dal 2023 e coinvolgerà gli stessi attori che hanno partecipato alla serie tv. Norman Reedus, che interpreta Daryl e Melissa McBride, che invece veste i panni di Carol hanno già espresso il loro entusiasmo.

Melissa McBride ha commentato così la notizia: “Mi è sempre piaciuto lavorare a stretto contatto con Norman nel corso di queste stagioni. Interpretando Carol, ma anche da spettatrice della serie, sono sempre stata intrigata da ‘Daryl e Carol’, e dal modo in cui, sin dall’inizio, sembravano in qualche modo legati l’uno all’altra”

Il personaggio di Carol ha avuto un’incredibile evoluzione nella serie televisiva: dapprima si è presentata al pubblico come una donna debole e succube del marito violento. Quando lui viene ucciso da uno zombie, diventa però più forte e indipendente.

Ma il vero cambiamento avviene dopo la morte della figlia Sophia: Carol a questo punto subirà una vera e propria rivoluzione interiore, che la porterà a diventare una guerriera e ricoprire un ruolo di spicco tra i membri del gruppo di sopravvissuti. Conquisterà così il ruolo di co-protagonista nelle ultime stagioni.

Accanto a lei, puntata dopo puntata, si farà spazio il personaggio di Daryl. Norman Reedus, l’attore che lo interpreta, ha commentato così l’arrivo dello spin-off: “Sono estremamente onorato di essere parte di ‘The Walking Dead’, serie che ha cambiato la mia vita e la mia carriera. So che ci sono molte storie ancora da raccontare e ancora molto da mostrare ai migliori fan al mondo. La relazione tra Daryl e Carol è sempre stata la mia preferita nella serie (scusa Rick!)”

Daryl è un personaggio controverso, che proprio come Carol cresce incredibilmente durante la serie. Sarà questo il motivo del loro incredibile successo?

Inizialmente si presenta al pubblico come un ragazzo schivo e scontroso. Si unisce al gruppo insieme al fratello Merle, che viene ucciso. Questo fatto lo rende più maturo e giudizioso. Si impegnerà per salvare tutti i membri del gruppo, tra cui Carol e sua figlia Sophia. Carol e Daryl stringono un rapporto di stima reciproca, che li porterà a diventare una delle migliori coppie dell’intera serie tv.

Quando uscirà lo spin-off?

Sicuramente è un progetto a lungo termine: dovremo cioè attendere diversi anni prima di poter vedere il risultato su piccolo schermo. Si parla addirittura del 2023! Negli Stati Uniti sarà trasmetta da AMC, mentre in Italia potrebbe uscire su Amazon Prime Video.

Nell’attesa, non resta che attendere l’uscita dell’ultima stagione, The Walking Dead 11, le cui riprese sono state annunciate negli ultimi giorni.