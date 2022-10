The White Lotus 2: chi sono i personaggi

Come dimostrano i dieci Emmy Awards portati a casa nell’ultima edizione del prestigioso premio, la pungente e spassosa satira sociale di The White Lotus è stata decisamente apprezzata da pubblico e critica. La seconda stagione sarà all’altezza della prima? Gli spettatori stanno per scoprirlo, dal momento che non manca molto al debutto dei nuovi episodi targati HBO. La serie è firmata da Mike White, creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo. Ecco cosa bisogna sapere su cast e personaggi.

The White Lotus: gli ospiti dell’hotel

Se la prima stagione era ambientata nel paradisiaco resort alle Hawaii, The White Lotus 2 porta gli spettatori in un esclusivo resort di Taormina, in Sicilia, e segue l’esperienza di vari ospiti e dipendenti nell’arco di una settimana.

Tra gli ospiti del The White Lotus Sicilia c’è ad esempio F. Murray Abraham nella parte di Bert Di Grasso, in visita in Sicilia con il figlio Dominic (Michael Imperioli) e il nipote Albie (Adam DiMarco). Mentre Bert sta diventando fragile, ma non si arrende a questa evidenza, Albie ha un carattere più dolce e remissivo e si trova spesso a fare da paciere durante i litigi familiari. Inoltre, spera durante il viaggio di poter riscoprire le sue origini.

Jennifer Coolidge interpreta Tanya Mcquoid-Hunt, una donna ricca ma instabile in viaggio con il marito Greg (Jon Gries) e l’assistente Portia (Haley Lu Richardson). L’inaspettato trio non rende felice Greg: l’uomo aveva immaginato una fuga romantica con la moglie e la presenza dell’assistente rovina i piani. Da parte sua Portia, ragazza di provincia neolaureata, spera invece di vivere un’avventura.

Sono ospiti del resort anche Meghann Fahy nella parte della casalinga Daphne Babcock e Theo James in quella di Cameron: la coppia è sposata, ma ha lasciato i figli a casa. Ci sono infine la coppia formata da Ethan (Will Sharpe) e Harper (Aubrey Plaza) e Tom Hollander nella parte di Quentin, un inglese espatriato in vacanza con gli amici e il nipote Jack (Leo Woodall).

Il cast italiano di The White Lotus 2

Essendo ambientato in Italia, The White Lotus 2 prevede anche dei personaggi "nostrani". Beatrice Grannò ad esempio è Mia, una cantante siciliana in cerca della sua grande occasione. Sabrina Impacciatore interpreta invece Valentina, la direttrice del White Lotus Sicilia, e Simona Tabasco veste i panni di Lucia, una siciliana che frequenta il resort in cerca di lavoro e opportunità.

Quando esce The White Lotus 2

La seconda stagione di The White Lotus esce dal 7 novembre 2022 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie, composta da sette episodi, andrà ogni lunedì su Sky Atlantic con un episodio a settimana e sarà poi disponibile on demand.