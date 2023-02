The White Lotus 3, rivelata la prossima meta?

Le interviste rischiano di diventare un terreno scivoloso per gli attori e, in generale, per gli addetti ai lavori. Soprattutto se sono a conoscenza di qualche informazione che non può ancora essere rivelata al pubblico. Se però si parla a ruota libera, se ci si lascia coinvolgere dalla conversazione… ecco che il pericolo di spoiler è dietro l’angolo. Potrebbe essere successo qualcosa di simile durante un’intervista all’attore Johnny Knoxville, durante la quale si è parlato anche della terza stagione di The White Lotus.

The White Lotus 3 sarà in Asia

L’apprezzata serie antologica The White Lotus, creata da Mike White, è al momento composta da due stagioni: la prima è ambientata alle Hawaii, la seconda a Taormina in Sicilia. I punti in comune? In entrambi i casi la storia si svolge nell’arco di una settimana nei resort White Lotus, catena fittizia di super hotel di lusso in cui alloggiano ospiti decisamente originali e problematici (ma il personale del resort non è da meno).

HBO ha già da tempo rinnovato la serie per una terza stagione e da subito i fan si sono scatenati per indovinare la prossima ambientazione. In alcune interviste, Mike White ha fatto intendere che gli sarebbe piaciuto spostarsi in Asia. «Credo che la terza stagione dovrebbe essere uno sguardo divertente e satirico sulla morte, sulla religione orientale e la spiritualità. Penso sia un ricco mosaico su cui fare un altro giro», aveva dichiarato. Il prossimo The White Lotus sarà ambientato in qualche paradisiaca isola thailandese, quindi? Oppure in India? Forse a Bali?

L’ambientazione del prossimo The White Lotus 3

Una nuova ipotesi è stata (all’apparenza involontariamente) introdotta da Johnny Knoxville. L’attore non ha mai recitato nella serie The White Lotus, ma durante una recente intervista gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto prendere parte al progetto.

L’attore ha risposto: «Scherzi? Mike White è un mio caro amico. Siamo stati a Tokyo insieme. Penso che sia dove il prossimo… oh, non voglio rivelare nulla. Anzi, dopo che è finita questa intervista lo chiamo». Si è trattato di un "trucco" costruito apposta per confondere le idee dei fan e sparigliare ulteriormente le carte? O davvero Knoxville ha involontariamente rivelato che la prossima stagione di The White Lotus porterà gli spettatori in Giappone?

L’ipotesi, comunque, per il momento non è stata smentita né confermata ufficialmente. Sulla terza stagione di The White Lotus in realtà non sono stati rilasciati molti dettagli per il momento: non si sa nemmeno quando potrebbe uscire. Le prime due stagioni, mandate in onda in Italia da Sky, sono sempre disponibili in streaming su NOW.