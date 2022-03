The White Lotus: ci saranno dei nuovi episodi?

Nel 2021 è stata definita una delle migliori serie dell’anno, con grande acclamazione da parte della critica e anche del pubblico. E non è finita: The White Lotus torna con dei nuovi episodi. Questa volta l’ambientazione sarà diversa: non più un paradisiaco resort hawaiano, ma la calda Sicilia.

L’annuncio ufficiale della seconda stagione è stato fatto recentemente da HBO, che firma il progetto, e da Sky, che ha mandato in onda la prima stagione (attualmente disponibile on demand e in streaming) e che, quando usciranno, distribuirà anche le nuove puntate. La serie è creata, sceneggiata e diretta da Mike White (Enlightened – La nuova me, School of Rock), che è anche produttore esecutivo insieme a David Bernad e Mark Kamine. Nata come miniserie e ora trasformata in una serie antologica in più stagioni, The White Lotus è un’acuta satira sociale che suscita più di una risata (amara) negli spettatori.

La trama: di cosa parla The White Lotus 2

La prima stagione di The White Lotus è ambientata in un paradisiaco resort alle Hawaii e la trama, distribuita su sei episodi di circa un’ora ciascuno, racconta per una settimana le vicissitudini di alcuni dipendenti e ospiti della struttura. Le vite di tutti sembrano all’apparenza perfette e lineari, ma, giorno dopo giorno, emergono complessità, difetti, incoerenze e ombre.

La seconda stagione segue lo stesso schema. Siamo sempre in un esclusivo resort della catena The White Lotus (da qui il titolo rimasto immutato), ma questa volta in Sicilia. I protagonisti saranno anche in questo caso alcuni ospiti e membri dello staff della struttura.

Il cast italiano di The White Lotus

Nel cast dei nuovi episodi di The White Lotus ritroveremo i già noti F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe e Leo Woodall.

Data l’ambientazione, al cast si aggiungono anche delle attrici italiane. Si tratta di Sabrina Impacciatore (vista, ad esempio, in A casa tutti bene e 7 donne e un mistero), che vestirà i panni della manager del resort, e di Beatrice Grannò (Doc – Nelle tue mani, Security) e Simona Tabasco (Lacci, Doc – Nelle tue mani), che interpreteranno invece il ruolo di due ragazze del posto.

Dove sono fatte le riprese di The White Lotus

Le riprese dei nuovi episodi sono già in corso in Sicilia, più nello specifico nel Four Seasons Hotel – San Domenico Palace di Taormina. Nelle puntate verranno però mostrate anche altre location nei dintorni del resort e, a quanto pare, anche al di fuori della Sicilia.

Quando esce The White Lotus 2

Al momento non è ancora stata annunciata la data di uscita dei nuovi episodi di The White Lotus 2. Quel che è certo è che le puntate, come le prime, saranno disponibili su Sky e su NOW.