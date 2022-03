The Wilds 2: quando esce?

Pronti a tornare sulla misteriosa isola in cui è in corso un inquietante esperimento sociale? Parliamo di The Wilds, l’elettrizzante serie young-adult che sta per sbarcare nuovamente su Prime Video con la seconda stagione. La piattaforma di streaming ha già svelato la data di uscita e altri dettagli.

La serie creata da Sarah Streicher, che è executive producer, segue le vicende di un gruppo di sopravvissuti a un incidente aereo che si ritrova su un’arcana isola deserta. Il pensiero corre subito a Lost, iconica serie tv lanciata nel 2004 da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber. The Wilds in effetti potrebbe ricordarla, per certi aspetti, ma le differenze non mancano: la prima è che le protagoniste sono tutte adolescenti. La seconda è che non resta a lungo segreto, per lo meno per lo spettatore, il motivo della loro permanenza sull’isola: è in corso un inquietante esperimento sociale.

La trama: cosa succede in The Wilds 2

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di The Wilds? Qualche dettaglio succulento arriva dalle immagini rilasciate in anteprima da Prime Video. Certamente la trama continuerà a seguire la lotta per la sopravvivenza e le sfide, sempre più pericolose, delle giovani protagoniste che sono state reclutate per il misterioso esperimento a loro insaputa.

L’elemento di novità è che il “burattinaio" che conduce segretamente il test non studia e osserva con occhio vigile soltanto l’isola ora abitata dalle ragazze, ma anche un altro atollo su cui si trova un gruppo di ragazzi adolescenti. Anche questi, ovviamente, stanno cercando di sopravvivere in un contesto selvaggio e ostile. Tra le prime immagini inedite della seconda stagione, inoltre, ce ne sono alcune che mostrano i ragazzi che prendono parte a un pigiama party distopico.

Il cast: chi c’è di nuovo in The Wilds 2

Il cast della seconda stagione di The Wilds vede diversi nuovi ingressi, tra cui quelli di Zack Calderon, Aidan Laprete, Nicholas Coombe e Charles Alexander. Anche Miles Gutierrez-Riley, Reed Shannon, Tanner Ray Rook e Alex Fitzalan, come annunciato a maggio 2021, si aggiungono agli interpreti che il pubblico ha già conosciuto nella prima stagione, che ha esordito nel 2020.

La serie tv ha come produttori esecutivi, oltre alla creatrice Sarah Streicher, anche la showrunner Amy Harris, Jamie Tarses di FanFare e Dylan Clark e Brian Williams per Dylan Clark Productions.

Quando esce The Wilds 2

La seconda stagione di The Wilds debutta in esclusiva su Prime Video il 6 maggio 2022. La serie è co-prodotta da Amazon Studios e ABC Signature, parte di Disney Television Studios.

