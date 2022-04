The Witcher 3: chi sono le new entry del cast

Le riprese della terza stagione di The Witcher sono iniziate da qualche settimana. Sul set erano già stati avvistati i personaggi principali della serie: Henry Cavill, che interpreta Geralt di Rivia, Anya Chalotra, che è Yennefer di Vengerberg e Freya Allan, ovvero la principessa Cirilla di Cintra.

Oltre a questi e agli volti già noti, però, nella nuova stagione sono previste alcune new entry nel cast diretto da Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun. La serie tv – prodotta da Lauren Schmidt Hissrich (che è anche showrunner), Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko – è basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, che sono stati riadattati per il piccolo schermo da una squadra di sceneggiatori: Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D’Ambrosio e Troy Dangerfield.

The Witcher 3: chi c’è di nuovo del cast

Sono in particolare quattro le new entry nel cast di The Witcher 3 che avranno un ruolo importante nella trama. La prima è Robbie Amell, già noto per essere il protagonista della serie tv Upload, ma anche per aver preso parte a Code 8 e Resident Evil: Welcome to Raccoon City. L’attore interpreterà Gallatin, un guerriero che guida un’armata di guerrilla Scoia’tael che si schiererà al fianco di Nilfgaard e combatterà contro Francesca.

Meng’er Zhang (già vista in Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli) interpreterà Milva, una fiera e fredda cacciatrice nota per la sua straordinaria capacità di tirare con l’arco. Si rivelerà un’avversaria molto temibile. È un’umana, ma è stata adottata dalle driadi della Foresta di Brokilon.

Hugh Skinner (noto per Mamma Mia Ci Risiamo!, Falling For Figaro e Fleabag) vestirà i panni del Principe Radovid, il fratello minore del Re Vizimir. Di bell’aspetto e festaiolo, Radovid si ritroverà improvvisamente all’interno dell’Intelligence Redaniana. Qui, contro ogni aspettativa, saprà sorprendere con la sua incisività nelle questioni politiche.

Infine, c’è Christelle Elwin (Half Bad, Bloods): l’attrice sarà Mistle, una ragazza di strada che fa parte de I Ratti, una gang di teenager disadattati e dediti ai furti. Ma un incontro fortunato le cambierà la vita…

Di cosa parla The Witcher 3

Nella terza stagione di The Witcher, in uscita su Netflix prossimamente (si ipotizza a fine 2022 o il 2023), Geralt conduce Ciri di Cintra in un luogo sicuro, mentre Yennefer si fa carico dell’addestramento magico della ragazza, che è dotata di straordinari poteri. Nel frattempo, tutti nel Continente desiderano catturare Ciri per i propri interessi: monarchi, maghi, mostri… Il campo di battaglia in cui i tre protagonisti si ritroveranno sarà particolarmente insidioso, perché fatto anche di corruzione politica, magia oscura e tradimento.