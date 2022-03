Thermae Romae Novae, il nuovo anime originale Netflix

Il manga giapponese bestseller Thermae Romae, capolavoro pluripremiato di Mari Yamazaki, sta per rinascere come anime originale Netflix. Si intitola Thermae Romae Novae, a rimarcare il legame con la sua origine di carta e inchiostro, e uscirà sulla piattaforma di streaming fra poche ore.

Il manga è stato pubblicato per la prima volta in Giappone nel 2008, sulla rivista Comic Beam. L’uscita in Italia è iniziata solo nel 2011 e nel frattempo la creazione di Yamazaki aveva già vinto il Manga Taishō Award III e il premio Miglior storia breve al premio Osamu Tezuka. Thermae Romae è già stato oggetto di trasposizioni per la tv, come un anime in tre episodi e un film live action nel 2012. L’operazione di Netflix è però qualcosa di diverso: una rinascita (ecco perché quel novae, nuovo, nel titolo). Thermae Romae Novae è infatti il sequel del manga e racconta delle storie inedite.

Di cosa parla il manga Thermae Romae

Facciamo un passo indietro rispetto all’imminente uscita dell’anime e ripassiamo la trama di Thermae Romae. Il protagonista del manga (composto da sei volumi) è Lucio Modesto, un uomo dell’antica Roma specializzato nella progettazione di terme. Licenziato perché considerato non al passo con i tempi, Lucio viene magicamente risucchiato da una vasca termale e si trova catapultato nel Giappone moderno.

Anche qui i bagni pubblici – da intendersi come luoghi in cui praticare il rituale del bagno, quindi affini alle terme – sono un must e Lucio Modesto, dopo averne appreso i segreti, torna nel passato e apre delle terme modernissime e di grande successo. Il clamore che ottiene (l’imperatore Adriano in persona apprezza le sue idee innovative!) e la passione che mette nel suo lavoro lo portano però a trascurare la famiglia, causandogli qualche problema con la moglie.

La trama di Thermae Romae Novae

L’anime Thermae Romae Novae di Netflix è una sorta di sequel della storia del manga ed è stato infatti scritto con il contributo della stessa Mari Yamazaki. Gli episodi raccontano sempre la strana avventura nel tempo di Lucio Modesto, ma immaginano anche delle storie nuove, non contenute nel manga originale.

Ad esempio, si spiegherà perché Lucio voleva diventare un progettista di bagni termali e si mostreranno le altre straordinarie novità, terme a parte, che l’uomo porta a casa dalla sua inconsapevole incursione nel futuro, tra cui delle strane bevande di latte e frutta. Inoltre, i viaggi nel tempo del protagonista diventeranno più ampi, includendo non solo il Giappone moderno, ma anche il periodo Edo, fase storica collocata tra il 1603 e il 1868.

Quando esce Thermae Romae Novae

L’attesa è praticamente finita! Il debutto di Thermae Romae Novae su Netflix è infatti atteso per domani, 28 marzo.