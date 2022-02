Trama, personaggi e cast della serie TV This is us

È possibile conoscere una famiglia a trecentosessanta gradi? Sì, se si assiste a tutte le vicende che l’hanno creata. La serie This is us lo rende possibile, alternando i ricordi del passato con il presente di tre gemelli e dei loro genitori. Lo show, creato da Dan Fogelman e trasmesso da Fox, è un viaggio all’interno dei rapporti familiari e del percorso di crescita di un individuo.

Le numerose tematiche affrontate al suo interno e le tantissime sfaccettature dei personaggi rendono quasi impossibile non empatizzare per uno di loro (se non per tutti) mentre le si guarda. Questa complessità, resa incredibilmente semplice grazie a una sceneggiatura ben fatta e ricca di colpi di scena, è ciò che rende la serie TV This is us così speciale e di successo!

This is us trama: di cosa parla la serie tv?

La trama di This is us ha inizio nel 1980 e segue le vicende di una giovane coppia: Jack e Rebecca. I due giovani ragazzi si sposano e in poco tempo scoprono quanto la vita possa essere complicata: Rebecca è incinta di tre gemelli e un parto plurigemellare nel 1980 è molto rischioso. Infatti uno dei tre bambini non sopravvive al parto.

Nello stesso giorno della nascita dei gemelli, un bambino afroamericano viene abbandonato dal padre naturale, presso una caserma dei vigili del fuoco. Portato in ospedale per delle verifiche, Rebecca e Jack se ne innamorano al primo sguardo e, come se fosse stato un piano sin dall’inizio, decidono di portare comunque a casa tre bambini.

La trama di This is us ci porta a vivere anche il presente, dove i tre gemelli vivono lontani tra loro e in diverse città degli USA. Kevin vive una vita mondana da attore ma non è mai soddisfatto di sè, Kate (la sua gemella naturale) è in costante contrasto con sé stessa e con il suo peso e infine Randall, il terzo fratello adottato da Jack e Rebecca, vive con la sua famiglia in periferia, insieme alla moglie e alle due figlie.

Ognuno di questi adulti convive con errori e traumi del passato, ad esempio per Kate è il rapporto complesso con la madre, per Randall è l’abbandono del suo padre naturale e per Kevin l’incapacità di trovare la propria strada, bloccato da una figura paterna positiva e di paragone.

In un sistema apparentemente semplice, la serie segue, attraverso i diversi archi temporali, più vicende: la storia di Jack e Rebecca nella creazione di una famiglia, la crescita dei tre gemelli durante l’infanzia e il loro presente come adulti. Si intrecciano così comportamenti provocati da vicende passate con decisioni presenti, sia per i genitori che per i figli.

Nella sua complessa semplicità, This is us fa emozionare e permette allo spettatore di intraprendere un percorso nella vita dell’essere umano, dalle delusioni e i dolori alle gioie e soddisfazioni. Questa caratteristica la rende una serie adatta a più tipi di pubblico, ma anche uno show di successo.

Quali sono i personaggi di This is us?

Sicuramente i personaggi di This is us sono molto complessi. Ognuno di loro fa un percorso molto intenso durante le stagioni, durante il quale si impara a capirne le diverse caratteristiche caratteriali, così come le loro scelte di vita. I protagonisti sono senza dubbio i genitori e i tre gemelli, ma intorno a questa famiglia sono molti i personaggi che vivono delle esperienze uniche. Ecco elencati i principali.

Jack Pearson è il padre dei tre gemelli Randall, Kate e Kevin. Dopo un’infanzia traumatica, ricca di ricordi del padre alcolista e delle sue violenze, si arruola nella guerra. In seguito incontra Rebecca e i due si innamorano. All’apparenza Jack sembra un uomo forte e positivo, che non può essere abbattuto dai brutti eventi della vita come la perdita di un figlio. Proseguendo con la serie però si scoprono mille sfaccettature di questo personaggio, che non può essere semplicemente etichettato.

Oltre alla famiglia Pearson sono diversi i personaggi che fanno parte della serie. Uno di questi è Toby Damon, il marito di Kate che lei incontrerà in un gruppo di supporto per persone con problemi di peso.

Inoltre anche Beth Pearson ha un ruolo fondamentale: è la moglie di Randall e una donna forte e decisa che riesce a supportare il marito durante diversi avvenimenti, come l’adozione di una ragazza problematica di nome Deja. Infine il padre biologico di Randall, William Hill, è un uomo malato che è pronto a fare i conti con le scelte fatte nella propria vita.

This is us cast: chi interpreta i protagonisti?

Il cast di This is us oggi è conosciuto in tutto il mondo, grazie al successo planetario della serie. Oltre a nuovi volti della TV, nella serie sono presenti anche interpreti presenti in show e film cult, come “Una mamma per amica" o “I passi dell’amore". Ecco perciò gli attori principali del cast This is us.

Milo Ventimiglia interpreta Jack Pearson

interpreta Jack Pearson Mandy Moore interpreta Rebecca Pearson

interpreta Rebecca Pearson Sterling K. Brown interpreta Randall Pearson adulto

interpreta Randall Pearson adulto Chrissy Metz interpreta Kate Pearson adulta

interpreta Kate Pearson adulta Justin Hartley interpreta Kevin Pearson

interpreta Kevin Pearson Susan Kelechi Watson interpreta Beth Pearson adulta

interpreta Beth Pearson adulta Chris Sullivan interpreta Toby Damon

interpreta Toby Damon Ron Cephas Jones interpreta William Hill

interpreta William Hill Lyric Ross interpreta Deja Pearson

This is us episodi e stagioni: quanti sono?

La serie This is us viene annunciata nel settembre 2015 e l’episodio pilota viene commissionato dalla 20th Century Fox Television. La popolarità dello show è stato il motivo per cui la serie è stata confermata per le stagioni frequenti. Infatti su molti social network le vicende della serie sono state discusse moltissimo, aumentando il successo e i risultati ottenuti dallo show. Da questo responso nascono così sei stagioni, divise in questo modo:

Prima stagione con 18 episodi nel 2016/2017

Seconda stagione con 18 episodi nel 2017/2018

Terza stagione con 18 episodi nel 2019

Quarta stagione con 18 episodi nel 2019/2020

Quinta stagione con 16 episodi nel 2020/2021

Sesta stagione con 18 episodi nel 2022

Dove vedere This is us?

Le prime cinque stagioni This is us sono disponibili sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. Questo servizio digitale è dedicato ai clienti Amazon Prime, infatti è gratuito per gli utenti che hanno già sottoscritto l’abbonamento con consegne rapide e gratuite.

Invece l’ultima e sesta stagione viene trasmessa su Sky, sul canale Fox Life 114. Per coloro che non hanno l’abbonamento Sky non sono ancora previste le puntate in chiaro o su altre piattaforme.