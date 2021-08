This is us ha un remake italiano: ecco dove guardarlo

This is us, serie televisiva statunitense trasmessa da Prime è arrivata alla quinta stagione e ora i fan italiani avranno, nei prossimi mesi, a che fare con il primo remake made in Italy di questa seguitissima serie: Noi. Le riprese sono iniziate la primavera scorsa e si sono concluse solo qualche giorno fa. Dall’account ufficiale Instagram arrivano le prime immagini ufficiali.

Con un’immagine dal set, Aurora Ruffino che veste i panni di Rebecca in Noi, manda i ringraziamenti alla troupe, al regista e al compagno di viaggio, l’amatissimo Lino Guanciale, che da il volto a Pietro di questa nuova serie. Noi è una delle fiction più attese per la prossima stagione televisiva. La regia è affidata a Luca Ribuoli, regista di “L’allieva" e “Speravo de morì prima", che ha voluto nel cast l’eccellenza, oltre a Ruffino e Guanciale, Dario Aita, Livio Kone e la giovane Claudia Marsicano. Nell’attesa della messa in onda la produzione ha pubblicato una foto che ritrae, al loro matrimonio, Pietro e Rebecca.

Il remake di This is us

Noi è il remake italiano di This is us, in arrivo per la prossima stagione televisiva sulla Rai. L’immagine che è stata pubblicata sull’account ufficiale della fiction ricorda la versione originale della serie dove troviamo Mandy Moore e Milo Ventimiglia sposi, ma a differenza del municipio, nella versione italiana i due hanno come sfondo la chiesa, per il resto tutto identico, a iniziare dalla coroncina di fiori che Rebecca indossa sulla testa.

Il regista Luca Ribuoli ha girato in quattro città italiane: Torino, Milano, Roma e Napoli. La scelta è stata mirata. Si vuole infatti esaltare la bellezza e il fascino di un’intera nazione con le trame che si sviluppano e si intrecciano per tutto il BelPaese.

Noi non è il primo remake che viene prodotto dalla Rai, basta ricordare Tutto Può Succedere del 2015, il rifacimento di Parethood della NBC.

Curiosità su Noi

L’attesa per la messa in onda terminerà il prossimo anno, la Rai ha infatti inserito nel palinsesto del 2022 questa attesissima serie tv. Saranno dodici gli episodi trasmessi per sei serate dove poter seguire le storie e gli intrecci di Rebecca e Pietro.

Qualche appassionato di This is us ha scrupolosamente notato alcune diversità sostanziali nelle immagini tratte dai social. Nelle foto del matrimonio ha carpito l’attenzione soprattutto la differenza d’età di Lino Guanciale e Aurora Ruffino rispetto ai loro colleghi americani che interpretano gli stessi personaggi; siamo sicuri che i fan sapranno apprezzare e sorvolare su questo “particolare".

Manca ancora tempo per il debutto sul piccolo schermo e la serie sta già facendo discutere tanto, più che altro con riscontri positivi che preannunciano già il successo di questo remake italiano. Aspettiamo dunque di vedere sugli schermi questo, e altri, importanti progetti Rai.