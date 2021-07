3 serie tv da vedere se vi è piaciuta This is us

This is us è una serie televisiva drammatica statunitense. Creata dalla mente di Dan Folgeman e trasmessa dall’emittente americana NBC dal 2016. All’interno di This is us si intrecciano le vite della famiglia Pearson: avvincenti situazioni che appassionano in questi anni pubblico e critica.

This is us unisce emozioni contrastanti, vere, raccontate in cinque stagioni avvincenti. This is us, narra, da un lato le vicende di Jack e Rebecca, coppia giovane che nel 1980 sta per avere un parto plurigemellare con una sorpresa amara e dall’altro le storie, nel presente e nel passato, di Kevin, Kate e Randall: i loro figli. I tre fratelli vivono in città diverse degli Stati Uniti. This is us è apprezzata soprattutto per le tre linee temporali che vengono seguite nel racconto quella della giovane coppia e quelle dei fratelli da piccoli e poi da adulti. E’ ancora in programmazione, con successo, ma tra un episodio e l’altro è interessante seguire altre serie altrettanto coinvolgenti.

Dalla famiglia di This is us a quella di A Million Little Things

A Million Little Things è una serie tv statunitense e drammatica come This is us. La famiglia in questa serie è formata da un gruppo di amici, di cui si raccontano le vicende dopo la morte di uno di loro. Struggente e riflessiva questa serie racconta le vite degli amici di Joe da dopo che lui non è più tra loro. Il gruppo vivrà la morte del loro amico come il punto di partenza per rinascere e riprendere in mano la vita.

L’ideatore D.J. Nash descrive con queste parole la serie: "È uno sguardo ottimistico su come la perdita di un amico è la spinta per gli altri sette a iniziare finalmente a vivere, a fare una promessa a lui e a se stessi…". Uno spunto importante quello del creatore della serie nata nel 2018 che in Italia andrà in onda su RAI 2 a partire da settembre 2021.

Dal dramma di This is us all’ilarità di Modern Family

Se doveste trovare This is us a volte troppo serio potreste vedere qualche episodio di Modern Family: una famiglia numerosa ed eclettica, composta da tre nuclei, alle prese con le sfide della vita di tutti i giorni a Los Angeles. Una sitcom familiare, divertente creata dalla mente di Christopher Lloyd e Steven Levitan che ha ben undici stagioni, da seguire sulla piattaforma Netflix.

Questa sitcom è realizzata con la tecnica del falso documentario. Efficace nel trasmettere i cambiamenti della famiglia occidentale negli ultimi anni: i suoi personaggi hanno qualità sessuali, caratteriali ed etniche molto diverse fra loro.

L’estate in cui imparammo a volare: l’amicizia che manca in This is us

Questa serie, che trovate su Netflix, narra la storia di due migliori amiche: elemento mancante in This is us. In L’estate in cui imparammo a volare seguirete Tully e Kate e la loro amicizia che passa attraverso varie fasi nel corso dei decenni. Gioie e dolori nelle loro vite, in cui il drama spesso è presente. Tully e Kate, amiche dall’adolescenza passano insieme la sfide sentimentali e lavorative che la vita propone loro.

Ora non vi resta che scegliere.