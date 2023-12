Recensione TicWatch Pro 5 Sandstone: lo smartwatch Wear OS bello ed equilibrato

TicWatch Pro 5: scheda tecnica

Dal punto di vista tecnico il TicWatch Pro 5 Sandstone è identico al modello in color nero ossidiana. Parliamo quindi di uno smartwatch con chip Snapdragon 5W+ Gen 1, 2 GB di memoria RAM e 32 GB di spazio di archiviazione per le app e la musica.

L'orologio si caratterizza soprattutto per avere due schermi sovrapposti, entrambi da 1,43 pollici: quello principale si trova sotto ed è un OLED a colori Always On, con risoluzione 466x466 pixel, mentre quello superiore è un LCD transflective retroilluminato.

Per le operazioni principali si attiva soprattutto lo schermo OLED, che è molto bello, luminoso e di facile lettura. Lo schermo LCD secondario, invece, viene usato per mostrare informazioni di base come l'orario, la data, i passi, il battito cardiaco.

Questo schermo è in bianco e nero e molto meno luminoso, ma permette di usare lo smartphone con un consumo di batteria molto inferiore. Il display migliore viene acceso quando si usano le app e quando si naviga nell'interfaccia di Wear OS.

La cassa dell'orologio è in acciaio inossidabile, alluminio serie 7000 e nylon ad alta resistenza rinforzato con fibra di vetro ed è da 48 millimetri di diametro massimo, quindi di dimensioni generose. Il cinturino, nella versione Sandstone, è in sempre in silicone ma ha una resa estetica nettamente migliore rispetto a quello nero ossidiana. Nella versione sandstone, poi, cassa e cinturino hanno lo stesso colore.

TicWatch Pro 5 non ha una connessione alla rete cellulare, ma solo WiFi a 2,4 GHz e Bluetooth 5.2. E' dotato di tracciamento satellitare (GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS) e chip NFC per i pagamenti contactless, speaker e microfono per fare telefonate dal polso e tutti i sensori necessari a tracciare gli allenamenti.